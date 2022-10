Profesionales de emergencias y urgencias del SAS retoman las movilizaciones

Tras el capotazo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a las reclamaciones de los sanitarios de emergencias y urgencias extrahospitalarias, el colectivo vuelve a la carga. Tras un periodo de tregua desde el pasado mes de mayo cuando, según denuncian desde la Plataforma de Profesionales de las Urgencias y Emergencias del Servicio Andaluz de Salud, en la última Mesa Sectorial el actual viceconsejero de Salud y Consumo, y anterior gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, "se comprometió a negociar el decálogo de peticiones", la falta de avance ha llevado a los profesionales del servicio a retomar las movilizaciones con una nueva concentración el próximo día 27 en Sevilla ante las "mentiras" y el "desprecio" de la Administración andaluza.

Según mantienen los profesionales en su alegato, el silencio de las autoridades a las progresivas concentraciones convocadas desde el pasado mes de febrero en diversos puntos de la comunidad autónoma, las dos manifestaciones ante los servicios centrales del SAS en Sevilla, reuniones con parlamentarios andaluces, organizaciones sindicales, políticas y ciudadanas, y el envío de "en torno a 17 escritos dirigidos a todas las instancias que pudieran estar implicadas" y "que nunca fueron respondidos", han propiciado la nueva protesta.

"Como muestra de nuestra voluntad de diálogo, suspendimos las movilizaciones previstas e incluso dimos tiempo suficiente para que la nueva administración sanitaria se asentara en sus puestos y funciones, pero para nuestra sorpresa, en la primera reunión que tuvieron con los representantes de los trabajadores, pudimos comprobar que volvían a la casilla de salida de meses atrás, a todo NO, al igual que en su momento también hiciera el Director General de Personal, que ante las cámaras hizo promesa de diálogo y posteriormente si os vi, no me acuerdo. Ahora estamos convencidos de que esos anuncios no fueron más que grandes mentiras, probablemente para mantenernos callados durante la precampaña y campaña electoral porque rara vez la mayoría de un colectivo sanitario estaba unido y podíamos hacer mucho ruido", manifiesta el colectivo en un comunicado. "Mentiras, silencio y desprecio, no solo hacia nuestro colectivo, también hacia la ciudadanía andaluza, que no conoce la verdadera situación del sistema de urgencias y emergencias extrahospitalarias, dado que la administración sanitaria también se encarga de que seamos invisibles", añade.

Con todo, la concentración está prevista el próximo día 27 de octubre en la capital sevillana, a las puertas de la sede del SAS, en la Avenida de la Constitución.