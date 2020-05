Profesores de la Universidad de Sevilla denuncian presiones para no realizar exámenes presenciales

Profesores de la Universidad de Sevilla que han optado por realizar exámenes presenciales denuncian a este periódico sentirse presionados para dar marcha atrás y celebrar evaluaciones telemáticas, a pesar de que el Rectorado permite a los docentes realizar exámenes in situ.

Una resolución rectoral de finales de abril permite a los docentes elegir su modelo de examen, virtual o presencial. A pesar de la crisis del coronavirus, la Universidad de Sevilla reconoce la libertad de cátedra de sus profesores y no ha prohibido los exámenes presenciales (que serán reprogramados cuando se levante el estado de alarma), como sí ha ocurrido en otras universidades españolas. No obstante, desde el Rectorado se recomienda la opción on line.

La Facultad de Química es el centro de la Universidad de Sevilla en el que más profesores han optado en un primer momento por la modalidad presencial (el 21,7% de las asignaturas), según se especifica en las adendas de las guías docentes cerradas el pasado 11 de mayo. Le siguen la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podologia, por encima del 19%, según fuentes vinculadas a la Universidad de Sevilla.

La Facultad de Derecho realizará el 13% de las evaluaciones presenciales, mientras que en Bellas Artes lo harán el 9,3%. En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, este porcentaje baja hasta el 6,5%, en la de Turismo y Finanzas en torno al 5,7%; y en la de Física, el 4,2%.

En la Facultad de Filología, Geografía e Historia, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y la Escuela Politécnica Superior, estos porcentajes se sitúan por debajo del 3%.

Profesores de la Universidad de Sevilla denuncian a este medio que en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y en la Facultad de Matemáticas se ha presionado a los docentes para que estos optasen por la modalidad on line. De hecho, en el primero de estos centros no hay previstos exámenes presenciales, según fuentes cercanas a la US.

Desde la Universidad de Sevilla confirman que aún se están produciendo cambios en este sentido y hasta la semana que viene no se conocerá con exactitud el número de exámenes presenciales.

"Existe una presión ambiental insostenible por parte de alumnos, políticos y la sociedad en general. Si no quieren que se hagan exámenes presenciales, que los prohíba las autoridades competentes", señala un docente de la Hispalense que prefiere mantenerse en el anonimato. "No se entiende que el 7 de julio miles de estudiantes realicen la Selectividad de manera presencial en la Universidad de Sevilla y a los profesores se nos presione para evaluar a los alumnos de manera virtual, donde es más fácil copiar".

Algunos profesores de Derecho se quejan también de la actitud del Defensor del Estudiante de la US, el catedrático de Derecho Constitucional Fernando Álvarez Ossorio, que, a través de su cuenta de Twitter, ha puesto en duda que los exámenes presenciales puedan celebrarse con todas las garantías sanitarias y de seguridad.

Pues no, la libertad de cátedra no te hace el “dueño omnímodo” de tus estudiantes. Y que no, que los temarios los fija la Universidad, así como los criterios de evaluación y el modo de examen. La libertad de cátedra es algo mucho más hondo y serio. — F. Álvarez-Ossorio (@FAlvarezOssorio) May 8, 2020