El Puerto de Sevilla invertirá cerca de 8 millones en digitalización e innovación hasta 2026

El presidente de la Autoridad de Sevilla (APS), Rafael Carmona, ha anunciado este jueves la estrategia para la transformación tecnológica del Puerto de Sevilla contenida el Plan de Digitalización. Este recoge un conjunto de 49 propuestas de proyectos en base a 9 objetivos y dos focos estratégicos: la modernización de la tecnología y de los sistemas, y la mejora de la competitividad y de la conectividad logística.

En estas jornadas también han intervenido el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y la delegada de Global Omnium en Andalucía, María Gil.

En concreto, el Plan incluye medidas para optimizar el aprovechamiento de la vía navegable y la gestión del estuario; favorecer la sincromodalidad marítimo-terrestre y la excelencia ferroviaria; y conectar la comunidad portuaria y mejorar el intercambio de información de todos los agentes de la cadenas logística, entre otras líneas.

Durante la jornada se ha realizado un taller interactivo con los miembros de la Comunidad Portuaria reunida para compartir impresiones acerca de la iniciativa presentada y detectar oportunidades de mejora que puedan implantarse en la estrategia. Asimismo, Sener ha presentado el proyecto AIRIS Synchro, un ejemplo de pilotos tecnológicos que permite coordinar la operativa entre el lado marítimo y terrestre de un puerto.

En su intervención durante la inauguración de la jornada sobre ‘Transformación Tecnológica y Emprendimiento’, el presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que “en un horizonte de 5 años, hasta 2026, tenemos previsto invertir cerca de 8 millones de euros en digitalización e innovación”.

En esta línea, Rafael Carmona ha informado de que “ya hemos licitado la modernización del sistema de gestión de atraques de los buques, y la ampliación y actualización del centro de control de la esclusa, desde donde se coordina la operativa ferroviaria y el acceso marítimo”.

Asimismo, ha apuntado que “tenemos previsto implantar una herramienta para la monitorización del dominio público portuario y una aplicación móvil para la gestión integral del servicio de policía portuaria”.

Otras de las actuaciones clave de este plan es la puesta en marcha de un sistema de intercambio de información para la Comunidad Portuaria de Sevilla que conectará todos los actores de la cadena logística para centralizar comunicaciones, agilizarlas y favorecer la trazabilidad de las mercancías.

“Los puertos estamos inmersos en una revolución tecnológica que está transformando el mundo de la logística y del transporte. Nuestra prioridad en el Puerto de Sevilla es satisfacer la demanda y garantizar una mayor rapidez, flexibilidad, frecuencia, continuidad y bajo coste de la cadena logística”, ha apuntado el presidente, “y las TIC son un buen camino para conseguir este propósito”.

La estrategia de digitalización ha sido presentada por la empresa IDOM, adjudicataria del concurso público para la contratación de una Oficina de Proyectos que coordina la transformación digital del Puerto de Sevilla. Esta Oficina trabaja con la Autoridad Portuaria de Sevilla y con Serviport Andalucía MP S.A., empresa participada por la Institución portuaria especializada en la modernización del entorno portuario.

“El objetivo de la alianza con Universidad y Go Hub es unir fuerzas para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos de los puertos. Hoy contamos con una representación de las startups que han aportado sus propuestas a los retos del Programa de Emprendimiento Tecnológico Go Hub – Puerto de Sevilla”, ha apuntado Rafael Carmona. En la jornada han participado Ritrac, T-Box, Fracttal, Alhadra, Act Sistemas, All Read, Neoradix, Dative Partners y Summus Render. “En el puerto de sevilla tenéis un partner”, afirma el presidente, quien ha puntualizado: “estamos activados hacia la transformación tecnológica”.