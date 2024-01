Quejas por retrasos de "hasta seis meses" en el abono de los pluses por trasplantes

Al Servicio Andaluz de Salud (SAS) se le acumulan los problemas. A la losa por las elevadas cifras de las listas de espera y el bloqueo de los conciertos que se han llevado por delante a parte de la cúpula directiva de la Administración sanitaria andaluza se siguen uniendo otras quejas y reclamaciones tanto ciudadanas como del propio personal sanitario.

Según denuncia el Sindicato Médico de Sevilla, el SAS acumula hasta seis meses de retraso en el abono de las cantidades que cubren el programa de trasplante de órganos, uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario público, que los profesionales realizan al margen de su jornada laboral, siendo retribuida en forma de pluses con una periodicidad trimestral.

La situación afecta a los dos hospitales de referencia en la provincia en materia de trasplantes, Virgen del Rocío y Virgen Macarena, aunque las mismas fuentes apuntan a que el problema se repite en todas las provincias andaluzas. "Se está haciendo todo gratis, al menos, desde el pasado mes de junio. Los sanitarios somos muy vocacionales, pero no tenemos porqué aguantar que se nos haga esto", indica en representación del colectivo afectado el vicepresidente del Sindicato Médico de Sevilla, Miguel Ángel Montilla, quien asegura que la situación de "crispación" que reina entre el colectivo afectado, sobre todo en el encargado de los trasplantes hepáticos, le habría llevado incluso a plantearse la posibilidad de hacer "paros parciales" en señal de protesta por su malestar.

El sindicato apunta que habría casos en los que esta actividad "no ha sido abonada desde marzo", así como la existencia de retrasos, también, "en el abono de las correspondientes guardias localizadas". "El grave déficit presupuestario que padece el SAS desde mediados de año, que ha provocado una notable disminución de la actividad de tarde en consultas y quirófanos desde este verano, alcanza ahora al programe de trasplantes", insisten desde el órgano sindical.

Desde el SAS, por su parte, han reconocido en declaraciones a este medio la existencia de estos atrasos que se habrían debido a una "incidencia" de la que no dan más detalles sobre su posible naturaleza. Asimismo, las mismas fuentes indican que ésta ya se habría resuelto y que el pago de las cantidades adeudadas "ya habría sido ordenado", previéndose que sean recibidas por los profesionales durante este mes de enero.

El personal afectado, por su parte, no duda de que estas cantidades sean finalmente abonadas, como está regulado y normalizado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pero critica "no haber sido informado oficialmente" de esta resolución y "desconfía" de que el abono anunciado sea "total o parcial", respecto a las cantidades correspondientes por los seis meses de atraso. "Esa información me la han facilitado por mi insistencia en la petición de explicaciones, pero no tenemos nada por escrito, ni sabemos si se va a abonar todo lo que se adeuda y se harán pequeños pagos hasta ponerse al día", lamenta Montilla. "No dudamos de que estos pagos se hagan, pero no tenemos por qué aguantar esos atrasos por un trabajo que no se ha dejado de hacer en ningún momento. Hay mucha gente metida en estos programas y se merecen, al menos, una explicación", añade.

En España, los profesionales sanitarios que participan en la cadena del programa de trasplantes reciben pluses económicos en forma de "gratificaciones" que difieren según la categoría, el equipo de trabajo o el hospital del que depende el modelo organizativo. En Andalucía, la cobertura económica de esta actividad, que incluye tanto la obtención como el trasplante de órganos, cuenta con una regulación autonómica publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) donde se especifica el pago destinado a los profesionales que intervienen en el proceso así como la periodicidad del abono, en este caso, de carácter trimestral.