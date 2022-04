Querido Amigo

Acuantos hemos sido galardonados, nos une una ciudad: Sevilla. Porque Sevilla no es simplemente el lugar donde se ha nacido, sino todo lo que vive en nosotros de afecto a unas gentes con las que nos sentimos unidos por vínculos que van mucho más allá de una convivencia ciudadana. Sevilla es una historia, una forma de ser, un pensamiento, una filosofía de la vida, una manera, también, de mirar a Dios y de vivir y celebrar la fe cristiana".

Son palabras con las que Carlos Amigo Vallejo agradecía, un día de San Fernando de 2007, su nombramiento como hijo adoptivo de una ciudad, Sevilla, que calificó como "madre". Esa comparación fue sencillamente gloriosa. Llamar madre a una ciudad a la que llegó -entonces un cuarto de siglo atrás- siendo un extraño. "No conocía apenas Sevilla, ni esta ciudad ni esta diócesis me conocían. No importaba: desde el primer día, como a un sevillano más me tratabais".

Cuentan que Amigo Vallejo tuvo un especial predicamento por la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, de la que fue impulsor. Y es que quizás una de las facetas que más aprecio en su trayectoria fue su interés por acercar los barrios más lejanos de la ciudad, especialmente, como es el caso, de los más desfavorecidos. Un acercamiento que propició recurriendo a su propia labor pastoral, aglutinando a vecinos y vecinas en torno a unas hermandades que, sin duda alguna, actúan haciendo barrio.

Presidió en otro barrio obrero, el del Cerro del Águila, el multitudinario funeral con el que, en febrero de 1995, se despedía al cura de los pobres: Diamantino García Acosta. Con el líder jornalero y fundador del Sindicato de Obreros del Campo, SOC, con el que Carlos Amigo Vallejo entabló una sólida amistad pese a sus diferencias en las formas de ejercer la misión pastoral y las significativas distancias que mediaban entre ambos dentro de la jerarquía eclesiástica. "Saber convivir siendo diferentes y saber trabajar unidos en busca de un bien común y mejor para todos, no deja de ser un arte difícil de conseguir, pero imprescindible para quien desea alcanzar verdaderas cotas de auténtica ciudadanía", decía.

De hecho, la búsqueda de la convivencia y la armonía fue también uno de sus grandes aciertos en Sevilla. Con quienes creen y con quienes no profesan la religión católica o no aciertan a tener fe o la perdieron. Y recurriendo de nuevo a su discurso cuando fue nombrado Hijo Adoptivo de nuestra ciudad, recojo las que considero unas grandes palabras que tendrán vigencia eterna. "Pienso que las relaciones entre la Iglesia y la administración pública han de estar basadas en el principio según el cual la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno, pero ambas, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Por tanto, es legítima una sana laicidad (…) Que la laicidad no se interprete como hostilidad contra la religión, sino por el contrario, como un compromiso para garantizar a todos, individuos y grupos, en el respeto de las exigencias del bien común, la posibilidad de vivir y manifestar las propias convicciones religiosas (….) Nadie puede dudar que el pluralismo cultural y religioso (…) es un enriquecimiento de la vida social".