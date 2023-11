"El mundo del caballo es una industria y, en su conjunto, necesita una promoción que no se hace"

Hablar de caballos y enganches en Sevilla, y del mundo ecuestre en general, es hablar de Ramón Moreno de los Ríos y Díaz. Un hombre entregado a lo que define como "una industria", pero de la que lamenta, existe una "falta de promoción" en nuestro país que no permite que se coloque en el lugar "que se merece". Cuenta que comenzó a montar a caballo cuando apenas sabía andar. Oficialmente, con siete años. En Écija. Donde pasó su infancia. Con 82 años sigue haciéndolo. El mundo ecuestre ha sido su punto de referencia a lo largo de toda su vida.

Militar de carrera, lo ha sido casi todo en torno a este sector. Ha sido consultor de Turismo Ecuestre y Rural, presidente de Honor de la Asociación andaluza de Turismo Rural Ecuestre y miembro de Honor de la Organización Mundial del Turismo Ecuestre. Además, ha sido presidente de la Asociación de Turismo Ecuestre y Rural de Andalucía, director del Museo de Carruajes de Sevilla y referente en el Real Club de Enganches de Andalucía. Ha participado en concursos, exhibiciones y campeonatos federados y en cursos de diferentes modalidades ecuestres.

Recibe a este medio horas antes de ser merecidamente homenajeado por sus 75 años en el mundo del caballo y el enganche y, sobre todo, por su labor en la promoción y difusión cultural de ambos. Y justo unos días después de haber recibido su último título, el que lo nombra a sus 82 años como Deportista Distinguido en hípica, entregado recientemente en el Real Club Pineda.

–Creo que son pocos los que pueden presumir de recibir un homenaje por estar vinculado 75 años a una misma actividad, en su caso, al mundo del caballo. ¿Le ha quedado algo por hacer?

–Fíjese que celebrar 75 años dedicados a este mundo quiere decir, a mis 82 años, que con siete años ya empecé a meterme en el mismo y, a día de hoy, sigo con las riendas en la mano. Creo que en este mundo ya me queda poco y, gracias a Dios, puedo decir, incluso, que he competido con 80 años. Creo que me queda poco por hacer. Tranquilamente, disfrutar de mis nietos, que se están dedicando también a este mundo, y de poder estar enganchando con ellos. Algo que me encanta.

–Poco por hacer y... ¿cuánto recibido?

–Lo más importante, los amigos. Y eso sí lo sigo manteniendo a pesar de todos estos años. Debe saber que usted está delante de un hombre feliz, pleno, y eso es increíble y me lo ha dado este mundo.

–¿Qué hizo que el mundo ecuestre se convirtiera desde tan temprana edad en el punto de referencia de su vida?

–He tenido la suerte de haberme criado en un pueblo, en Écija, donde mi abuelo ya me enseñó a montar a caballo desde muy pequeño, aproximadamente con siete años. Tenía muy buenos amigos allí que también eran muy aficionados y empezamos a enganchar ponis y así me fui metiendo también en el mundo del enganche. Después estuve interno en los Jesuitas de Málaga, hice allí todo el Bachillerato, y ya nos juntábamos en Écija en vacaciones y casi todas las tardes montábamos a caballo. A continuación, entré en la Academia Militar de Zaragoza, porque fui militar, y allí tuve la suerte de tener grandes profesores de equitación. En el Ejército me moví mucho por Toledo, los Pirineos, Córdoba, Madrid o Sevilla y siempre mi deporte favorito fue el caballo. También me dio por la Doma Vaquera y tuve la suerte de poder organizar los primeros concursos de Doma Vaquera que se hicieron en Córdoba. No he sido muy bueno, pero lo he pasado muy bien (bromea).

–No hay duda de que 75 años dan para muchas vivencias, pero seguro tiene un par de momentos que destaca entre todos, aquellos que le han marcado...

–Pues mire, dentro de este mundo me hice rociero. La primera vez que fui al Rocío lo hice con mi pueblo, con Écija, siendo la primera vez, además, que Écija hacía el camino. Me iba para allá desde Córdoba, donde yo vivía, en coche y recuerdo que pasé a recoger a una amiga en el pueblo que había tenido un niño y su marido iba haciendo el camino. Al llegar me dijo que no venía porque el crío tenía fiebre y nos fuimos sin ella. Ya en el Rocío me encontré con este amigo preguntándome por su mujer y cuando le expliqué que estaba el niño un poco enfermo y que no habían venido pegó un salto del caballo y me lo dio. Recuerdo que me dijo ¡aquí tienes mi caballo que yo me voy! Me vistieron entre todos y así entré yo a caballo en el Rocío por primera vez con Écija. La gente asombrada por lo lejos de donde íbamos y no sabían que yo acababa de montarme a caballo. Me impactó una barbaridad aquello. Creo que he hecho 30 ó 40 años el camino desde entonces.

Destacaría otro momento que también me marcó dentro de este mundo. Ya aquí en Sevilla un amigo me ofreció trabajar en lo que ahora es Ancce (Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española) de secretario ejecutivo. Disfruté muchísimo e hicimos una labor grandísima porque nos tocó hacer frente a la peste equina. Se murieron muchos caballos. Recuerdo que me dieron un aviso de Moguer donde la gente los estaba metiendo dentro de su casa por miedo al contagio. Fui allí y lo pude comprobar con mis propios ojos. Se vacunaron todos, pero ya quedaban marcados por esas vacunas. No nos dejaban exportarlos y, en fin, vivimos una crisis gordísima que tuve la mala suerte de vivir desde dentro.

–Ha sido presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural y Ecuestre de Andalucía...

–A esta asociación se llega tras otro proyecto que yo empecé para promocionar el mundo del caballo y vender el turismo ecuestre a Europa entera, pero que no me era rentable. Pedí ayuda a la Dirección General de Turismo y nació esta asociación a raíz de una idea que tuve de separar el turismo ecuestre en dos grandes líneas. Una que era a caballo, es decir, las rutas a caballo; y otra línea que era el mundo del caballo que se basaba en, sin montar, poder disfrutar de ese mundo. Hicimos muchas cosas por Europa, nos promocionaron muy bien y, de hecho, sigue funcionando.

–¿Cómo definiría al turista de equitación? ¿Tiene un perfil definido?

–Le diría que existe un perfil muy claro que se mueve por el mundo entero. Los que van por el mundo a caballo son gente aficionada. Las rutas a caballo suelen ser de 20 ó 30 kilómetros y se prolongan varios días, por lo que es para gente que monta y tiene ilusión de viajar porque el concepto del turismo a caballo es viajar a caballo. Tener una percepción de que te llena lo que ves de la tierra o de la convivencia con la gente, pero no es el motivo montar a caballo, sino viajar.

–¿Cree que se apuesta lo suficiente en nuestra comunidad por este tipo de turismo o se podría explotar mejor?

–La verdad es que sí se está incrementando el turismo ecuestre, pero que no como debería. Creo que haría falta más promoción. Yo creo que los organismo oficiales tienen que involucrarse más en apoyar esa promoción y hace falta que las autoridades se vuelquen más. Las rutas ecuestres es verdad que están en Andalucía, que se están fomentando, pero hace falta más promoción y más ayuda. Tenga en cuenta que es un mundo que mueve muchísimos puestos de trabajo. Recuerdo como con la peste equina nos llegaron a pedir ayuda los sastres. Resulta extraño, pero nos comentaban que vivían de las romerías, de hacer trajes a los jinetes y esa crisis les cambió el paso. Por ello creo que lo correcto es hablar de la industria del caballo y, en su conjunto, necesita de una promoción que no se hace.

–Hablemos del Museo de Carruajes de Sevilla, un proyecto del cual es director desde su origen en 1999, que nació con muchísima ilusión como centro neurálgico del mundo del enganche, pero que paró el Covid en 2020 y no ha vuelto...

–Sufrimos una importante subida del alquiler. Llevábamos allí desde que abrimos en 1999 (en el ex convento de Los Remedios, en la Plaza de Cuba) y nos cumplió el contrato de alquiler y los propietarios nos quisieron poner una cifra desorbitada, que ya la pagábamos desorbitada, pero aquello ya no lo podíamos asumir y tuvimos que cerrar el museo. Pero siempre con la voluntad de crear un museo de carruajes para Sevilla porque Sevilla es, y fue reconocida así por el Ayuntamiento por petición nuestra, Capital Mundial del Enganche y creo que la Capital Mundial del Enganche, como mínimo, debe tener un museo de carruajes.

–¿Qué vigencia tienen los carruajes hoy en día?

–Piense que no hay una ciudad del mundo en la que haya 1.400 coches de caballos censados para poder ir a la Feria. No existe nada igual en el mundo entero. Sevilla es Capital Mundial del Enganche por derecho propio. Más otros cien coches de caballo que circulan todos los días paseando turistas o los que se alquilan. Eso es impensable en otro sitio.

–¿Cree que la sociedad le da la importancia suficiente a todo ese trabajo que tiene detrás este mundo al que ha dedicado su vida?

–Es complicado. En Francia, la industria del caballo es la tercera del país. Creo que están los coches, la moda y después los caballos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el mundo del caballo es una industria y los franceses se han dado cuenta y lo explotan. El mundo del caballo aquí está muy lejos de eso. Es verdad que hay puntos de España en los que la gente va a caballo y se hacen muchas actividades, que denotan que el caballo está medido en la sociedad. Es algo totalmente popular y social, pero para mi gusto hay que potenciarlo más. Una cosa fundamental que existe en casi todos los países son las escuelas de equitación municipales. Sería fundamental. En Andalucía, tenemos ahora mismo 200.000 caballos censados y cada caballo lo puede montar de siete a diez niños dando clases. Creo que para que la proyección del caballo suba se tiene que hacer afición. Por ejemplo, el fútbol está donde está porque a los niños, desde siempre, se les apunta al fútbol y hay escuelas de fútbol municipales por todos lados. Pues igual con los caballos, habrá más afición y subirá más si fomentamos el deporte de la equitación desde pequeñitos. Por eso para mí son fundamentales las clases, diría que de manera nacional, impuestas, al estilo de asignaturas optativas. El nivel de aficionado en Europa nos lleva, por lo menos, diez años.

–¿Cree que existe el riesgo de que se pierda este mundo?

–Yo creo que, pese a todo, el caballo está muy arraigado tradicionalmente. Valga la situación de que un niño cuando empieza a hablar lo primero que dice después de mamá y papa es la jaca. Pero hay, por desgracia, un mundo ecologista que no nos entiende. Yo diría que es un ecologismo radical que se basa en ideas como que los caballos sufren. Y, por mis años en este mundo, sé que no es así. Cuando eres jinete sientes con tu caballo que eres uno. Te fundes en el animal y el animal se funde contigo. Hay una unión completa. Ese caballo disfruta como tú. Se les cuida como a uno mismo. El caballo en libertad, sin servir para nada, se muere. Con eso quiero decir que creo que es un mundo que no va a morir nunca, pero que hay que fomentarlo.