Reflexiones para educar a los hijos adolescentes

Muchas veces cuidar a los hijos no es una tarea fácil. Ofrecer consejos adecuados, decir lo que deben hacer y orientar sobre cuáles habilidades tienen para que desarrollen todo el potencial para la vida, requiere de consejos y herramientas para que el respeto y el diálogo estén siempre presente en el hogar.

Por esta razón, ¿qué hacer frente a situaciones que se escapan de las manos? ¿Cómo inculcar disciplina sin que el joven sienta que es amenazado? ¿Cómo evitar comparaciones y descalificaciones sin que el afecten negativamente en la personalidad? ¿Cómo reforzar los aspectos positivos de la personalidad y reprender lo negativo? Estos y otros consejos útiles para la familia estarán presente en este artículo.

Escuchar antes que sermonear

Si los hijos en muchas ocasiones llegan tarde porque se fueron de fiesta, o no quieren asumir responsabilidades del hogar como limpiar la habitación, o sus notas en el colegio están muy por debajo de las capacidades, es el momento de escuchar y no de sermonear, porque solo se conseguirá que se alejen más y en consecuencia, tratarán de evadir todo tipo de resultados positivos.

Por lo tanto, es recomendable escucharle más que hablarle, porque así poco a poco se irá descubriendo lo que sucede con el joven.

El ejemplo por encima de todo

No se puede reclamar si el papá o la mamá no dan ejemplo, porque desde pequeño los hijos imitan las conductas de los padres sean estas buenas o malas, por lo tanto, si el padre o la madre no asumen reglas básicas como saludar, hábitos de buen comer, respetar las señales de tránsito y leyes de seguridad vial, no pueden exigir al niño que se someta a las normas y, por tanto, aunque se reprenda al joven este no escuchará los consejos, porque asume, que más importante que las palabras son los hechos.

Comunicación una herramienta eficaz

Aunque el joven rechace los intentos de diálogo, acercarse a él y preguntar cómo le ha ido en el día es una buena manera para establecer un diálogo, ya que muchas veces los jóvenes quieren llamar la atención para que los padres se acerquen y escuchen.

Hay que recordar que en esta etapa de la vida el muchacho experimenta cambios hormonales, psicológicos y emocionales que en ocasiones él no comprende y que el padre como orientador es el mejor consejero con el que puede contar, por esta razón hay que estar en constante comunicación para que sienta la atención adecuada.

Disciplina sin imposición

Aplicar la disciplina no significa que sea una amenaza a la libertad, al contrario, es un valor que ayuda al individuo a actuar en la vida de forma ordenada y perseverante, porque por medio de ella se consigue propósitos y metas planteados, por esta razón los padres deben enseñarla porque esta puede ser fundamental para que las actividades a desarrollar se hagan más fácil. Ser disciplinado exige orden, planificación, método y respeto a sí mismo.

La disciplina hay que inculcarla desde niño para que el joven entienda que ser disciplinado no es sinónimo de dominación o subordinación, sino que va más allá del concepto es la forma correcta de llegar a la cima y ser exitoso, porque un ser humano indisciplinado no se admira así mismo.

No comparar a los hijos con otros

Uno de los peores errores que pueden cometer los padres es comparar a los hijos con otros jóvenes que ellos consideren ejemplo para él, porque trae como consecuencia que el adolescente desarrolle problemas de autoestima y se sienta minimizado frente a los demás.

Por el contrario, hay que recomendar otros modos y maneras diferentes de motivar a los jóvenes porque compararlo constantemente con otros individuos, puede traer como consecuencia que desarrolle valores negativos como:

Envidia hacia los otros a los que considera mejor que él.

Se le malogra la autoestima.

Se crea rivalidad innecesaria con otros niños.

Pierde la confianza en sí mismo.

Reunirse con otros padres, maestros y escuchar consejos

Escuchar las experiencias de otros padres a través de círculos de reflexión, escuela para padres u otras estrategias, que puedan ayudar a resolver problemas cuando los hijos están en rebeldía, son alternativas muy provechosas para adquirir herramientas y contrarrestar que la educación del adolescente se escape de las manos. Por esta razón al estar en esos cursos o círculos educativos se aconseja que el padre siga las siguientes recomendaciones:

Oír con atención la práctica de los otros padres.

Llevar las preguntas que va elaborar.

Seguir las recomendaciones que le indique el maestro o consejero.

Hablar con el joven, después de la reunión.

No pretender ser amigo

Los padres más que compañeros, son consejeros, por lo tanto, aunque deben fomentar en los hijos climas de confianza y cercanía no es necesario sentirse o fingir ser el mejor amigo, porque al estar en un escalón superior, más que amigos deben ser educadores.

Los padres ofrecen a los hijos cuidados, experiencia, protección y confianza, por lo tanto, el ceder a las peticiones a cada momento lejos de ayudarlo le generan daños irreversibles que más adelante no será fácil de revertir, porque se perderá la autoridad, el respeto y la admiración que pueda sentir el joven frente al padre.

Dejar que el joven se equivoque

El proteger a los hijos de lo duro que es la vida es un error que muchos comenten para evitar que el muchacho no viva la experiencia amarga del padre. Sin embargo, hay que dejarlo que experimente vivencias propias para que analice y piense en qué se equivocó, a partir de ese momento, el padre debe estar a su lado para ponerle límites cuando sea necesario y ayudarle con consejos y palabras de consuelo para que la fase de depresión o desánimo que viva en ese instante pueda ser superada sin ningún trauma o complejo.

Otros consejos

Hay muchos consejos para poder criar a los hijos cuando se están en la primera etapa de la vida, van a la escuela o son adolescente, por esta razón en Internet hay una gran cantidad de páginas online y blogs que pueden orientar a los padres para que la educación sea sana, con valores de respeto y solidaridad que tanto necesita la sociedad. En páginas web como https://www.viajoven.com/blog/ el padre realmente interesado podrá obtener más información.