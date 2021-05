La familia Moya Yoldi busca hostelero para explotar el Oriza

De la operación de compraventa que supuso el cambio de manos del emblemático edificio ocupado por el restaurante Oriza, en la esquina de la calle San Fernando con los Jardines de Murillo, poco se supo en su momento salvo que un family offices andaluz (gestión del patrimonio de una gran fortuna) lo adquirió a la empresa SF 41, propiedad de un inversor vasco afincado en Madrid.

Tres años y medio después, la familia Moya Yoldi, propietarios del grupo Persán, se encuentran buscando una firma hostelera que explote un céntrico espacio que ha estado ocupado por el restaurante hasta el comienzo de la pandemia en la primavera de 2020. La intención es arrendar un local que cuenta con una superficie construida de 812 metros cuadrados repartida en cuatro plantas. La última reforma en profundidad del edificio levantado en 1950 tuvo lugar en 1982.

La operación la promueve Acinsure Global Investment S. L., una empresa presidida por Concha Yoldi cuyo objeto social es la compra, suscripción, tenencia, permuta y venta de valores mobiliarios nacionales y extranjeros y participaciones sociales, por cuenta propia y sin actividad de intermediación.

El gestor del restaurante en los últimos diez años se declaró en concurso de liquidación

La salida al mercado de los arrendamientos de este inmueble se produce tras declararse hace unos meses en concurso de liquidación la sociedad Bar Restaurante España. S.L., que ha gestionado durante diez años el Oriza, uno de los indiscutibles estandartes de la alta hostelería de la ciudad, con una ubicación privilegiada junto a los Reales Alcázares y el Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Los anteriores gestores aseguro a este periódico el pasado septiembre que hicieron una “fortísima inversión” en el negocio y que ahora no se pueden marchar “sin nada”. El mismo responsable hizo hincapié en los terribles efectos que la pandemia estaba provocando en la hostelería: “No hay turistas, no hay clientes. No podemos decir que vayamos a cerrar ni a abrir, sería equivocar al público. Vamos a esperar porque aquí se invirtió una fortuna, una verdadera fortuna. Ahora todo es incertidumbre”. Al final, el coronavirus se ha llevado por delante a uno de los grandes referentes de la hostelería sevillana.