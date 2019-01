Retoques finales para el día mágico

A pocas horas de la salida de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, aún quedan algunos retoques para que todo este perfecto para el disfrute de los más pequeños y no tan pequeños. Algunos clavos, pequeñas pinceladas de pintura y por supuesto, llenar de caramelos las carrozas para que sus majestades los repartan por toda la ciudad. Jesús Corral, director de Arte de la Cabalgata, comenta que todo el trabajo esta listo pero hasta que no sale la estrella no se le pasan los nervios.

Para que todo este preparado para el día 5 de enero, tanto Jesús como siete personas más trabajan en la nave del Ateneo desde junio pero no es hasta los últimos días cuando más de una decena de voluntarios colaboran con los últimos retoques para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan repartir los más de cien mil kilos de caramelos que llevan las carrozas.

Este año como novedad la cabalgata cuenta con trece carrozas nuevas que tendrán la misma temática que el resto de carrozas y que en los años anteriores, como son la lectura o la cultura, en definitiva como cuenta Jesús Corral: " Nos centramos en las cosas clásicas".