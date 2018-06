Escenario de Juego de Tronos, La Peste, Allí abajo o, por último, La otra mirada. Sevilla se ha convertido en un plató al aire libre con alta demanda en el sector audiovisual. Un auge que el gobierno de Espadas quiere potenciar, pues los ingresos obtenidos no son cuestión baladí. En 2017 la industria cinematográfica dejó en la capital andaluza casi 12 millones de euros, una cifra que se prevé superar este año a tenor de las grandes superproducciones que han elegido la ciudad para sus series.

Para la pequeña y la gran pantalla. Sevilla se deja querer por la cámara. Sus calles, plazas y monumentos constituyen un reclamo para las productoras cinematográficas y de televisión. Un potencial al que se ha tardado demasiados años en sacarle provecho. Ya con el gobierno de Zoido empezaron a darse los primeros pasos. La elección de la ciudad para ser escenario de la exitosa serie norteamericana Juego de Tronos descubrió una veda que hasta entonces había pasado bastante desapercibida para buena parte del sector audiovisual, pese a que muchos rodajes -nacionales e internacionales- se habían realizado en algunos de sus enclaves más conocidos.

Juego de Tronos supuso un punto de no retorno. La industria audiovisual puso desde entonces sus ojos en Sevilla, una elección que se constata en los últimos datos. Durante 2017 la capital andaluza sirvió de escenario para 131 rodajes. Dichas grabaciones dejaron en la ciudad 11,7 millones de euros, según datos aportados por el Ayuntamiento. Se trata de una inversión directa. Se entiende como tal el dinero gastado en personal, figurantes, hoteles, vestuario, equipo técnico, hostelería, transporte, logística, equipamientos y tasas municipales. Son, en todo caso, dados aportados por las propias productoras. No incluye el desembolso realizado en espacios privados que no requieren de la autorización del Consistorio. Si se tienen en cuenta éstos últimos, los ingresos superaron los 12 millones.

De los 11,7 millones invertidos para rodar en zonas públicas, la mayor cuantía (6,11 millones) corresponde a series de televisión. En la capital andaluza se grabaron cinco el pasado ejercicio. La otra gran fuente de ingresos procede de las películas, que durante su grabación dejaron en la ciudad 4,3 millones. En 2017 se rodaron ocho largometrajes.

Otras partidas a tener en cuenta son las de los reportajes fotográficos (546.500 euros). El año pasado se realizaron 17 en monumentos para cuyo uso se requería el pago de la tasa municipal. Los últimos gastos importantes del sector audiovisual en Sevilla corresponden a los programas de televisión (se grabaron 31 con un desembolso de 250.000 euros) y los anuncios publicitarios (se rodaron 13 que dejaron 172.000 euros de beneficios).

Las perspectivas para 2018 son bastante halagüeñas. Con toda probabilidad se superarán los datos del año anterior. Sirva de ejemplo la actividad desarrollada en el primer trimestre, cuando se ha alcanzado la mitad de la inversión realizada en 2017. De enero a marzo se gastaron seis millones de euros en 33 rodajes. Entre ellos, tres películas españolas y cuatro series de televisión (dos nacionales, una de Italia y otra del Reino Unido). Junto a estos países extranjeros, también han grabado en Sevilla productoras de Japón, Luxemburgo, Holanda y Alemania.

El buen momento que vive Sevilla como ciudad de cine se evidencia en los proyectos previstos para otoño. A partir de septiembre ya están confirmadas dos series de televisiones internacionales, entre ellas, una de la BBC. También se grabará la segunda temporada de La Peste, dirigida por el director sevillano Alberto Rodríguez para Movistar. Se estrenará en octubre de 2019. A estos rodajes se suman los de dos películas, una de ellas mexicana.

Los rodajes no tienen sólo efectos directos. A éstos hay que sumarles unos beneficios a medio y largo plazo que repercuten en la principal industria de la ciudad: el turismo. En una reciente encuesta del Consorcio de Turismo, los extranjeros manifestaban un elevado interés por los enclaves de Sevilla donde se habían rodado películas o series como Juego de Tronos.