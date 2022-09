El alcalde de Coria muestra su "decepción" por la elección de puente para la SE-40

El alcalde de Coria del Río, Modesto González (Andalucía por sí), ha calificado este jueves de "decepción" la decisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de construir un puente en vez de un túnel para cerrar el arco sur de la SE-40 para unir Dos Hermanas y Coria. Igualmente, ha lamentado que el Gobierno "haya tirado a la basura" 200 millones de euros, según los cálculos del primer edil, en los trabajos acometidos hace décadas para la construcción de un túnel que ahora se descarta.

En declaraciones a los medios tras la reunión mantenida este jueves con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio, Xavier Flores, en la Delegación del Gobierno en Sevilla, el primer edil ha adelantado que Coria "seguirá en sus trece" y "empeñada" en un túnel. Flores les ha confirmado que en un plazo de no más de dos semanas, el anteproyecto del puente saldrá a exposición pública. A partir de ese momento, el Ayuntamiento dispone de dos meses para presentar alegaciones. "Veremos qué dicen los papeles", ha subrayado.

"No era una reunión para consultar a los alcaldes", ha afeado Modesto González, sino para "transmitirnos una decisión ya tomada". "Para nosotros, es una decepción importante, sobre todo, porque no tenemos la documentación que esperábamos. No se nos ha entregado", ha apostillado el alcalde de Coria.

Modesto González ha asegurado que se les han enseñado "dibujos", en lo que ha calificado de "una situación de muy poco respeto hacia el Ayuntamiento", así como ha apuntado a "falta de lealtad política en cuanto a que se nos invita a una reunión con las decisiones ya tomadas y donde no se nos aporta documentación que le dé certeza a lo que nos transmiten".