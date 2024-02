Salud defiende que la votación del nombre del Militar por los sanitarios "no era vinculante"

La votación que hicieron los sanitarios de Sevilla del nuevo nombre que recibiría el popularmente conocido como Hospital Militar tras la recuperación integral del edificio por parte del Gobierno de Juanma Moreno "no era vinculante". Así lo han defendido este martes las fuentes de la Consejería de Salud consultadas tras las amenazas de posibles acciones legales comunicadas a este periódico por la familia Vigil de Quiñones tras asegurar, con datos obtenidos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que la Junta de Andalucía le dio el nombre de Doctor Muñoz Cariñanos a las instalaciones, siendo ésta la opción menos votada por los sanitarios.

La familia ha explicado que no tiene sentido que "sin que exista justificación, se produzca el cambio de denominación de un hospital ya existente y con nombre, de un médico por otro", por lo que considera "innecesario" el cambio de nombre, más aún cuando los sanitarios votaron al médico Vigil de Quiñones por delante del coronel médico asesinato por ETA, "incluso doblando en votos" y no entiende cómo "siendo Vigil de Quiñones el médico más votado se le quite el nombre", si bien la Junta ha matenido este nombre para el Distrito Sanitario de Sevilla.

La Consejería de Salud argumenta en defensa de su actuación que, tanto la denominación del Distrito Sanitario de Sevilla donde se encuentra el hospital en cuestión, que sí mantuvo la denominación de Vigil de Quiñones, como el nombre de Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, con el que se rebautizó el centro, "es fruto de un conjunto de decisiones políticas orientadas por una consulta previa, facultativa y no vinculante, entre los profesionales del sistema sanitario Público de la provincia de Sevilla".

Asimismo, Salud remarca que, pese a la oportunidad prestada al sector para conocer sus preferencias, la consulta que contó "con escasa participación". "Pese a los esfuerzos del Servicio Andaluz de Salud por implicar a su plantilla en este proceso, la consulta final apenas contó con un 11,68% de participación, ya que se contabilizaron 3.251 votos sobre un censo de 27.841 profesionales", remarcan las fuentes oficiales consultadas.

La familia se siente ahora en inferioridad de condiciones y argumenta los anuncios que hizo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre la elección del nombre del nuevo centro por los sanitarios. Y, en desacuerdo con esta decisión, que, insisten, "es contraria a los resultados de la votación, al sentir del sector sanitario y de los ciudadanos en general", estudia emprender acciones legales para que se recupere el nombre.