Sanitarios al pie del cañón en Nochevieja: "Asumes que tu profesión es 24 horas los 365 días al año"

Nochevieja, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Reyes… durante estos días, es común que nos reunamos con nuestros seres queridos para celebrar cenas, comidas y reuniones. De hecho, es tan normal que muchas veces se da por hecho. Sin embargo, mientras la gran mayoría espera ansiosa la bajada de la bola del reloj que anuncia el inicio de las campanadas que despedirán el año, existen personas prestando servicios esenciales y enfundándose su uniforme, aunque la fecha del calendario esté marcada en rojo.

Un claro ejemplo es el personal sanitario. En los hospitales y los servicios de urgencias extrahospitalaria no se entiende de horas ni de fechas. Toca trabajar de forma continuada. También de noche. Y, aunque intentan normalizarlo todo lo que pueden, hoy no es un día más.

Alrededor de 1.600 profesionales velarán esta noche por la salud de los sevillanos. Algunos adelantan la entrada para que los compañeros del turno de la tarde pueden ir a reunirse con sus familias y disfrutar de la cena de Nochevieja de una forma más relajada. Por delante, turnos de 12 ó 24 horas, dependiendo del servicio. Porque ninguno está vacío nunca. Limpieza, cocina, celadores, auxiliares, enfermeras, médicos... No falta nadie, porque todo el mundo es necesario. También esta noche.

"Se hacen previsiones ante imprevistos", refrenda Jesús Doblado, que será el enfermero supervisor de guardia esta noche en el Hospital de Valme. No es la primera vez que le toca trabajar en Nochevieja en los 26 años que lleva en el centro. "Desde el principio de tu trayectoria profesional en sanidad asumes que estos días hay que trabajar y, el saber que estás ayudando de alguna manera al que lo necesita, facilita la dedicación", afirma. "Mi familia lo comprende y está acostumbrada a sobrellevarlo. Intentamos trasladar la celebración a otro día y compartir la noche con una videollamada para felicitarnos el año", destaca.

El sanitario explica que el equipo de trabajo activo ese día se organiza para preparar una cena especial "intentando trasladar el espíritu festivo y la celebración a los pacientes y familiares". "Es verdad que en determinados servicios más críticos están a expensas de lo que vaya llegando al Hospital aún siendo Nochevieja", añade.

La experiencia de Doblado le dice que "es muy probable que muchos profesionales no se coman las uvas a las doce de la noche", pero "las personas que están ingresadas pasan por un proceso en el que lo realmente especial es que tengan mejoría en su situación clínica". "Su verdadera celebración son nuestros cuidados. Todos somos conscientes de nuestro papel de servicio a los demás y asumimos con orgullo y satisfacción el rol que nos toca", apostilla.

En los más de 30 años que lleva trabajando en el Hospital Virgen del Rocío la responsable de Cuidados de la Unidad de Urgencias, Carmen Navarro, ha perdido la cuenta de los años que ha despedido con la bata puesta. "Las suficientes para saber que no es fácil venir en estos días", afirma rotunda. En su tono se percibe una mezcla de resignación con cierta decisión propia. "Intentas actuar como si fuera un día normal. Intentas que tu familia sienta lo menos posible tu falta, que estén acompañados por otros familiares y asumes, como ellos, que tu trabajo no para por ser fiesta o fin de semana", remarca. En todo caso, reconoce que no es un día cualquiera. "Recuerdo la más dolorosa, mi incorporación de la baja de maternidad de mi primer hijo. Estuve llorando todo el camino en el coche hasta llegar al hospital. Después asumes tu responsabilidad hacia tu trabajo y tus compañeros y es una noche más. Llegas triste pero al comenzar, si tienes un buen equipo, que es tu otra familia, asumes que tu profesión es 24 horas, 365 días. Lo elegiste o te eligió, pero es así", relata.

Reconoce, a modo de compensación, que el ambiente en el hospital es bueno. "Desde mi percepción, en estos días el ambiente es más relajado, hay más empatía, cordialidad y nos hacemos la vida laboral más fácil", apostilla Carmen Navarro que, además, es la encargada de gestionar los recursos humanos y decidir quién puede disfrutar de este día y cuantos descansos se pueden dar. "Todo, sin riesgo para la seguridad de la actividad asistencial, que sea justo para todos y dé respuesta a la mayoría es peor a veces que venir a trabajar ese día, al menos para mí", añade.

En un servicio como el de Urgencias "todas las noches son imprevisibles", afirma el médico del Hospital Virgen Macarena, José Manuel Garrido, a quien también le toca pasar la última noche del año con el uniforme puesto. "El trabajo es el mismo que cualquier otro día, depende de la frecuentación de pacientes a Urgencias que, generalmente, es más intensa por la mañana y posteriormente se incrementa en la madrugada", explica.

El doctor Garrido no tiene contabilizadas cuántas Nocheviejas ha pasado de guardia, pero sí tiene una en la memoria. "Fue una noche dura, con varios pacientes con parada cardiorrespiratoria a lo largo del día", explica. Dar malas noticias en días tan señalados, también dificulta el trabajo. "Meses después un matrimonio me saludó muy agradecida por uno de aquellos casos, que se recuperó satisfactoriamente", añade.

A pesar de todo, en cierto modo, este profesional sanitario se considera afortunado por poder compartir esas cenas, a veces atípicas, con compañeros a los que aprecia. "El grupo de guardia se convierte en tu familia. Se programa una cena entre todos, cada uno aporta algo, y al final la mesa es similar a la de tu propia casa. Lo que ocurre es que tenemos que turnarnos en la cena, porque estamos pendientes del servicio, y de que no haya ningún incidente. Si ocurre una emergencia, lo primero es lo primero, y se cena cuando se pueda. No es la primera vez que se toman las uvas con las horas de Canarias", relata. Eso no quita la nostalgia. "Evidentemente, supone un esfuerzo tanto para nosotros como para nuestras familias. Son fechas de estar reunidos y compartir alegrías con los cercanos y los que vienen de fuera", afirma. "Lo tratamos de compensar con los compañeros que estamos en igualdad de condiciones en el hospital, y nuestros equipos constituyen una gran familia", insiste.

Aunque sus compañeros actúan como una segunda familia, el enfermero Juan José Maestre que estará de guardia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe esta noche, asegura que poder estar conectado con su casa hace que todo sea algo más llevadero. "Es un momento difícil, no tanto para mí como para mis cuatro hijos, ya que ellos no entienden que la familia no sea la primera opción para días tan especiales y señalados. La tecnología nos permite acercarnos un poco más a ellos en estos momentos, si la guardia lo permite, nos aproximamos a nuestro hogar intercambiando videollamadas", explica.

Pese a todo, para este enfermero no supone ningún trauma trabajar hoy. "Es inevitable, a alguien tiene que tocarle estar al pie del cañón", afirma. Explica que en la familia es habitual cambiar las celebraciones de fecha si es preciso. "Intentamos compensar con otros días festivos que no me ha tocado trabajar", añade y destaca: "es igualmente gratificante estar al cuidado de aquellos pacientes que por su situación de enfermedad no pueden estar acompañados por sus familiares y seres queridos". Para este profesional, el de hoy es el segundo día grande de estas fiestas que pasará trabajando, junto al de Navidad y el próximo Día de Reyes el 6 de enero.

Se lo toma con humor. "No faltan las anécdotas relacionadas con el momento clave de las campanadas. Recuerdo un año en el que justo en ese instante ingresó un paciente que requiere atención inmediata. Los equipos se quedaron con las uvas en la mesa frente a la televisión del estar de enfermería que retransmitía en esos momentos las imágenes desde la Puerta del Sol", detalla.

Ana Gómez y Esther Carrasco también velarán esta noche por la salud de los sevillanos, en su caso, dispuestas a salir corriendo junto a su equipo en una ambulancia en casos de emergencias. Forman parte del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sanitario Sevilla. Entre seis equipos se reparten toda la ciudad.

Para Ana será su primera Nochevieja en este servicio, Esther, por su parte, repite por segundo año consecutivo. "Es una noche más que hay que cubrir", se resigna y añade: "Tienes que aprender a normalizarlo pese a ser una fecha muy señalada, pero que es difícil de entender, sobre todo, por los niños. Pero nos adaptamos a las circunstancias y la vivimos de la mejor manera posible. No hay otra", añade. Para Ana, la noche empieza "complicada" desde el mismo momento en el que toca despedirse en casa. "Da mucha pereza dejar a los tuyos atrás en días como éste", destaca.

Una vez en la base de trabajo "se intenta hacer la cosa lo más especial posible". "Hemos comprado bolsas de cotillón, pero sabemos que es muy complicado respetar los minutos que duran las campanadas y poderse comer las uvas", destaca Esther. A veces, este momento llega en un aviso a domicilio. "Precisamente el año pasado estábamos en casa de un paciente y allí nos prepararon las uvas a los tres compañeros que íbamos en la UVI móvil", relata. Piden conciencia a la ciudadanía. "Son noches fuertes y debemos reservas las fuerzas para las verdaderas urgencias", apostilla Ana Gómez.

Como sanitarios, todos son conscientes de que su función es atender a los pacientes y para ellos no hay festivos ni fiestas. Ellos han elegido ser guardianes de la salud de los ciudadanos. Carmen, José Manuel, Jesús, Juan José, Ana o Esther son sólo algunos ejemplos de parte de la plantilla sanitaria que esta noche velará por la salud de todos los sevillanos y que han accedido a contar, desde su experiencia, cómo es vivir esta noche al pie del cañón. "La prioridad es siempre el paciente", coinciden. Intentar cenar lo mejor que se pueda entre paciente y paciente, tomar las uvas entre las campanadas y las campanas de los monitores y brindar de forma simbólica para celebrar la entrada del nuevo año es sólo un propósito. Cualquier cosa puede pasar.