Sanz emula a Moreno y aspira a un "gobierno monocolor" en Sevilla

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se muestra partidario de un "gobierno monocolor" en el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que "aspiro a tener esa mayoría suficiente" con la que gobernar en caso de que ese extremo sea posible tras las elecciones municipales de 2023. En una entrevista concedida a Europa Press, Sanz recuerda sus casi 15 años al frente de la Alcaldía de Tomares, el primer mandato "con un gobierno de coalición y sé perfectamente que la estabilidad política en un Ayuntamiento es muy importante, y esa estabilidad la da, sobre todo, un gobierno monocolor".

No obstante, Sanz asegura que "no tengo ninguna línea roja" en alusión a la posibilidad de tener que negociar y pactar para "recuperar la Alcaldía de la capital de Andalucía, que es el objetivo", aunque, apostilla, "aspiro a tener una mayoría suficiente y no me planteo si voy a pactar con unos o con otros". "El objetivo es convencer al mayor número posible de sevillanos de que tengo un proyecto político para Sevilla, que quiero darle un meneo a este ciudad y que tengo un proyecto para ella. Sé lo que quiero que sea Sevilla en el futuro", sostiene el cabeza de lista del PP para la Alcaldía hispalense.

Asume que los resultados electorales conseguidos en la provincia en las pasadas autonómicas del 19J, en las que el PP, por primera vez en la historia, se impuso al PSOE al lograr nueve escaños frente a los cinco de los socialistas (123.348 votos de diferencia en la provincia; en Sevilla capital, la diferencia fue de 57.774 votos más a favor de los populares), son "una buena base". "Venimos de un resultado histórico en las autonómicas, es una buena tendencia, estamos en la ola, pero evidentemente queda mucho por hacer y mucho por trabajar. No nos vamos a confiar. El hecho de que se haya ganado con contundencia en la capital no quiere decir nada. Sólo es una buena señal, no se puede extrapolar ni matemática ni automáticamente", reflexiona.

El "pistoletazo" de salida

Ahora, una vez que "hemos estado en lo que teníamos que estar, que eran las autonómicas para consolidar el cambio político en Andalucía", es el momento del "pistoletazo" para las municipales. De cara al año escaso que queda para la cita con las urnas, Sanz anuncia que entre septiembre y octubre "se empezarán a ver muchas propuestas y soluciones" que va a plantear el candidato "para los muchos problemas que tiene la ciudad".

Sanz confía en que "los sevillanos valorarán el mejor proyecto político" en las municipales, "que sé que va a ser el del PP". Pero preguntado sobre si se quedará en el Ayuntamiento sea cual sea el resultado, afirma: "No le quepa la menor duda". "Me presento a alcalde de Sevilla porque me parece un reto alucinante, porque es el reto político más importante de mi vida y porque soy de Sevilla y, como a cualquier sevillanos, ser alcalde de Sevilla es lo más".

Sobre su candidatura, "he dado por zanjado el debate desde el principio", y se remonta para ello a la instantánea difundida el 27 de septiembre de 2021 en la que Sanz y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, daban un paseo por el centro de la ciudad, concretamente, por las inmediaciones de la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento hispalense. "No he tenido nunca duda a partir de ese 27 de septiembre de que el candidato era yo", sentencia.

La situación en la provincia

En relación al posible efecto que podría tener la situación del partido en el ámbito provincial, especialmente tensa tras la moción de censura en Lora del Río contra Antonio Miguel Enamorado, Sanz mantiene que "todo el mundo sabe que este partido tiene dos prioridades. La primera, sacar unos magníficos resultados en la provincia en las municipales, incrementar sustancialmente el número de alcaldías, mejorar el resultado en la Diputación y, por supuesto, recuperar la Alcaldía de Sevilla. Ese objetivo lo tenemos claro en el PP". La segunda meta es "llevar a Feijóo a la Moncloa por la cuenta que nos trae a todos los españoles. Ésas son las dos prioridades y garantizo que no nos va a distraer absolutamente nada", apostilla.

Por último, y sobre el cambio de alcalde y futuro rival en las urnas, Sanz asegura que "a mí me da igual" si era Espadas antes o ahora Muñoz. "Los ciudadanos votan no sólo a un señor que sea simpático o que caiga bien o no genere mucho rechazo o que no moleste. A los alcaldes nos pagan para algo más. He sido alcalde de Tomares casi 15 años, vengo con los deberes hechos de casa, he convertido y conseguido crear un referente de calidad de vida en el Aljarafe, crear una marca. Otros dejan un balance de gestión nulo y hay otros que han sido delegados de Turismo, Cultura y Urbanismo y, en siete años, no han encontrado todavía un modelo de turismo de calidad".