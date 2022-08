Sanz acusa al alcalde de convertir a Sevilla "en una ratonera sin alternativas de movilidad"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a visitar este lunes la obra de la Avenida San Francisco Javier, tras las reiteradas quejas de los vecinos y comerciantes, y ha denunciado que “el alcalde socialista Muñoz está complicando mucho la vida a los sevillanos, convirtiendo nuestra ciudad en una auténtica ratonera sin alternativas de movilidad ni aparcamientos”.

Tras dar un paseo por la zona, Sanz ha comprobado que las obras no están a pleno rendimiento. Los comerciantes le han trasladado que durante el mes de agosto la obra ha estado paralizada y a día de hoy tampoco está la obra al 100%, no hay mucha actividad. A esto se une que, “hay vecinos que desde hace dos meses no pueden entrar en sus aparcamientos y el alcalde socialista Muñoz no les ha ofrecido ninguna alternativa, se ha desentendido por completo”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha manifestado que “los vecinos van a tener un inicio del otoño complicado, por dos razones, vamos a vivir una situación económica que el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, no está sabiendo atajar y la está complicando aún más”. Y, el segundo motivo, ha detallado es porque “el alcalde socialista, el señor Muñoz, le está complicando la vida a los sevillanos, ya que ha convertido Sevilla en una ciudad sucia, desordenada, abandonada y que, a día de hoy, es una auténtica ratonera porque ha hecho coincidir las grandes obras de la ciudad en el mismo periodo”.

“Mala planificación, mala ejecución y siempre al margen siempre de los vecinos”, ha reiterado José Luis Sanz. Ha añadido que “las grandes obras de la ciudad no se pueden hacer sin planificación, previsión ni consenso, por ello, dentro de mi proyecto de ciudad, un proyecto llamado Sevilla, crearé una oficina, dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que coordinará y planificará las grandes obras y que asegurará la viabilidad, el cumplimiento de los plazos y el buen fin de las mismas”.

“Sevilla necesita un cambio profundo de gestión, necesita propuestas como las que vamos a presentar a partir de la semana que viene, con las que vamos a intentar frenar el otoño negro que se nos presenta por culpa del PSOE en el bolsillo y en las calles”, ha señalado Sanz. Ha detallado que “no necesitamos más promesas vacías, más proyectos humo sin fechas concretas. Necesitamos propuestas y soluciones eficaces a los muchos problemas que tienen los sevillanos”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha añadido que “Sevilla es una ciudad de posibilidades infinitas pero sus barrios, desgraciadamente, están hoy mucho peor que hace siete años. El alcalde socialista Muñoz se mueve mejor en los eventos y despachos que en la calle, por eso quizá no se ha dado cuenta de la mugre y de la ratonera en la que ha convertido a Sevilla, con muchas obras sin planificar”.

José Luis Sanz ha concluido que “Sevilla necesita un alcalde que esté en el día a día de la ciudad, en los problemas de los sevillanos y que dé soluciones a los mismos. Yo quiero ser ese alcalde que dé soluciones, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los sevillanos”.