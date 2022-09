Sanz asegura que Sevilla no va a olvidar quién era el alcalde cuando "nos robaron los túneles" de la SE-40

José Luis Sanz, ha afirmado con rotundidad, tras tener conocimiento de la “Sevilla no se va a olvidar de quién era el alcalde cuando nos robaron los túneles de la SE-40”. Así Sanz ha manifestado que “hoy se consuma lo que supone un auténtico atropello, engaño y humillación a la ciudad de Sevilla y se ha ofrecido a acompañar al alcalde Muñoz a Moncloa para exigir los túneles de la SE-40”. El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla,ha afirmado con rotundidad, tras tener conocimiento de la decisión del gobierno de la construcción de un puente para la SE-40 , queAsí Sanz ha manifestado que “hoy se consuma lo que supone una la ciudad de Sevilla y se ha ofrecido a acompañar al alcalde Muñoz a Moncloa para exigir los túneles de la SE-40”.

Sanz ha destacado que “el gobierno toma a los sevillanos por tontos. Sevilla no se va a olvidar de que el presidente cicatero que le roba una inversión imprescindible a la ciudad de Sevilla es Pedro Sánchez, un presidente sectario que prima a otras comunidades autónomas en función de lo que se vota. Sevilla tampoco se va a olvidar de quién era el alcalde cuando nos robaron los túneles para rematar la SE40, un alcalde que cedió y fue cómplice”.

El candidato del PP ha reiterado que “el puente es un desprecio para Sevilla, ya que lo único que va a generar es más problemas a la movilidad de nuestra ciudad”, al tiempo que ha exigido a Muñoz “que se plante y no consienta este golpe a la ciudad”.

Así, Sanz ha manifestado que “el gobierno sabe perfectamente que el puente no es la mejor opción para salvar el río Guadalquivir, el gobierno sabe que lo adecuado son los túneles de la SE-40”. El candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que “la construcción de este puente va a perjudicar gravemente a la marisma, ya que estaría justo a la entrada del coto de Doñana. Pero, además, estaría encima de una base aérea como es el Copero y puede condicionar la entrada a una de las principales industrias como es el Puerto de Sevilla, por lo tanto el impacto es negativo y perjudicial para el entorno de nuestra ciudad”.

Al hilo de ello, José Luis Sanz ha añadido que “el puente, lejos de mejorar la movilidad en Sevilla, va a suponer un embudo para la movilidad de nuestra ciudad, no va a arreglar los problemas que hay actualmente. Ha reiterado que “los túneles de la SE40 es una obra fundamental para toda Andalucía occidental y la construcción de un puente pone en riesgo la movilidad en Sevilla”.

Al mismo tiempo, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha exigido “explicaciones al gobierno de por qué otras ciudades sí pueden tener túneles y Sevilla no, por qué el gobierno de España castiga y desprecia de esta manera a nuestra ciudad, por qué el señor Sánchez no quiere invertir en nuestra ciudad y prefiere recurrir a la construcción de un puente en lugar de optar por la opción más recomendada y viable que son los túneles”. Ha indicado que “Sevilla debe aspirar a lo mismo que otras ciudades, nuestra ciudad no puede seguir siendo la que menos inversiones recibe del Estado ni puede seguir siendo la única que no avanza y que no cuenta con las infraestructuras necesarias porque los gobiernos del PSOE así lo quieren”.

Además, José Luis Sanz ha instado al gobierno a que, “de forma urgente enseñe y explique los informes que avalan y ven viable la construcción de un puente, ya que esta decisión del gobierno de la nación genera muchas dudas”. Ha recordado que “un informe que, por cierto, ha costado casi un millón de euros y que parece que es un informe a medida”.

Sanz ha señalado que “en estos 10 años, el gobierno se ha gastado en los no túneles de la SE-40 más de 130 millones de euros, un dinero tirado a la basura, un despilfarro económico que es la seña de identidad del PSOE”. A esto hay que sumar las indemnizaciones que el Ministerio tiene que pagar a las empresas adjudicatarias.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha destacado que “esperamos que el alcalde socialista Muñoz no sea cómplice ni se quede de brazos cruzados ante Pedro Sánchez. Es momento de reivindicar de manera contundente y defender los intereses de la ciudad, el alcalde no puede permitir que se construya un puente que perjudicará a la ciudad”. Ha concluido que, por ello, “me ofrezco a acompañar al alcalde socialista Muñoz a Moncloa, a ir de la mano al Ministerio de Transportes para exigir lo que Sevilla se merece, el remate de la SE40, los túneles y las infraestructuras que necesita. El puente es totalmente inviable”.