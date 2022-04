Sanz tilda al centro de Sevilla de "paraíso de los grafiteros"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, denuncia que el centro histórico "es un mar de pintadas". "Hace falta más refuerzo y menos venta de humos", ha dicho Sanz en respuesta al comunicado lanzado ayer por el Ayuntamiento en el que se daba cuenta de la retirada por parte de la empresa municipal de limpieza, Lipasan, de más de 300 pintadas en 240 calles del Casco Antiguo.

"El gobierno municipal anunció ayer a bombo y platillo que había retirado más de 300 pintadas en el Casco Antiguo para mejorar la imagen en Semana Santa, pero la realidad es que el centro de nuestra ciudad sigue lleno de grafitis. Nos alegramos que, a raíz de las reiteradas denuncias realizadas por el PP en los últimos días, el gobierno municipal haya decidido actuar", ha manifestado este martes José Luis Sanz.

"Es responsabilidad del gobierno de la ciudad tener nuestras calles y fachadas limpias, y más en Semana Santa, la ciudad debería estar preparada no solo para que la disfruten miles de sevillanos, sino para que la disfruten miles de turistas que nos visitan, pero desgraciadamente no es así. No se puede gobernar a base de titulares de prensa y de engaños a los ciudadanos, hay que gestionar con planificación y previsión", ha añadido.

Para José Luis Sanz "es necesario" que se incrementen los equipos de limpieza de fachadas en la ciudad, sobre todo, en el Casco Antiguo, zona que asegura "se ha convertido en el paraíso de los grafiteros". Por ello, ha señalado que en su proyecto de ciudad, "dentro de la Cultura de la Eficacia", potenciará, además de todos los servicios de limpieza, el Servicio de limpiezas de fachadas, "para ello Lipasam contará con un equipo de limpieza de fachadas para cada distrito que se dedicarán a esta tarea de forma permanente". "Además, llevaremos a cabo un estudio previo de las necesidades y los recursos para evaluar la posibilidad de modificar las Ordenanzas para atender las fachadas de titularidad privada", ha concluido.