Sanz: "El dispositivo de seguridad no estuvo a la altura y los servicios municipales fueron insuficientes"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha apostado este jueves por la celebración de grandes eventos en la ciudad, como la final de la UEFA, pero ha lamentado que el dispositivo de seguridad "no estuvo a la altura y los servicios municipales de Tussam y Lipasam fueron insuficientes".

Sanz ha señalado que "lo primero que debería de haber hecho el alcalde socialista Muñoz es garantizar la seguridad de los monumentos históricos de nuestra ciudad, no se puede permitir, como ha ocurrido, que haya aficionados lanzándose a la ría de la Plaza de España subiéndose a la balaustrada de cerámica para saltar como un trampolín, la utilización de las fuentes del Prado para bañarse, botellonas en la Plaza de San Francisco, entre otras”. Así como el uso de espacios públicos, zonas verdes y monumentos para instalar eventos de la final.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha destacado que "desde el gobierno municipal del PSOE se debían haber tomado más medidas de vigilancia para frenar estos actos incívicos y evitar el vandalismo sobre nuestros espacios públicos y patrimonio". Ha recordado el déficit de policías locales que hay en nuestra ciudad, al menos 260.

Además, “llama la atención que en Semana Santa los bares tuvieran que cerrar antes del paso de la cofradía, que en Feria se prohibiera la venta hasta de agua o leche y, en este caso, ha habido barra libre absoluta. Es incomprensible que a los sevillanos nos controlen de manera excesiva y no se haga lo mismo en este tipo de eventos”. Ha denunciado que “no podemos imponer restricciones en Semana Santa y Feria y convertir, en días como el de ayer, los monumentos de la ciudad en una auténtica barra libre”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha explicado que “apostamos por la celebración de grandes eventos deportivos en la ciudad, pero el gobierno municipal del PSOE una vez más no ha estado a la altura ya que el dispositivo de seguridad ni ha funcionado ni ha sabido coordinarlo bien, al igual que los servicios municipales han sido insuficientes”. Sanz ha lamentado “la falta de previsión y planificación del alcalde socialista Muñoz en cuanto a la coordinación del dispositivo de seguridad, ya que no fue suficiente para evitar las dos grandes peleas que hubo en la Puerta de la Carne y en el Paseo Colón”.

En cuanto a los servicios municipales, José Luis Sanz ha detallado que “han sido insuficientes porque el gobierno socialista no ha sabido gestionarlos con eficacia y eficiencia”. Ha añadido que “las calles del centro de la ciudad han amanecido llenas de suciedad, con restos de orines y vómitos, malos olores, lo que pone en evidencia que el servicio de limpieza no ha estado bien dirigido por el alcalde Muñoz, que debería haber reforzado los equipos teniendo en cuenta la magnitud de este evento y así nuestras calles no hubieran presentado esta lamentable imagen”.

Respecto al servicio de transporte público el refuerzo realizado también ha sido escaso. “Ni Tussam ni Lipasam han funcionado bien y solo hay un responsable y es el alcalde socialista Muñoz que no ha gestionado con previsión y planificación”, ha resaltado el candidato del PP, que ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de los magníficos profesionales de estas empresas municipales. “Cuando no se es capaz de gestionar el día a día de la ciudad tampoco se sabe gestionar los grandes eventos”, ha advertido José Luis Sanz.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha reiterado que “la final ha supuesto graves problemas de seguridad, convivencia ciudadana y salubridad”. Ha concluido que “Sevilla no puede renunciar a ser sede de estos grandes eventos, pero el gobierno municipal del PSOE debe organizarlos con previsión de los servicios municipales y, por supuesto, con un dispositivo de seguridad adecuado ante la magnitud. El alcalde socialista Muñoz, como máximo responsable de la ciudad, debe velar porque el patrimonio histórico artístico de nuestra ciudad esté controlado para que no sea destrozado".