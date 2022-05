El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, incrementará la frecuencia de limpieza e intensificará la presencia policial en Alcosa y Sevilla Este para acabar con la suciedad y las botellonas. Tras realizar una ruta de visitas y reuniones con vecinos del distrito Este, Alcosa y Torreblanca, el candidato popular ha comprobado el “estado de abandono y dejadez que presenta este distrito, al igual que ocurre en los demás, un ejemplo más de que en esta ciudad no hay nadie pendiente de nada y Sevilla no funciona”. Ha añadido que “es lamentable que las calles de Alcosa estén llenas de restos de botellona, excrementos de perro, suciedad incrustada en el suelo, alcorques llenos de basura o matorrales. Una imagen inconcebible que se repite en este y otros barrios de la ciudad, una prueba más de que los servicios municipales no funcionan porque el alcalde socialista Muñoz no los está gestionando con eficacia y eficiencia”.

Además, ha visitado la zona comercial que hay junto a la Plaza Olimpia, “una zona totalmente abandonada por el gobierno municipal del PSOE, una plaza llena de suciedad, restos de basura, pintadas y jaramagos”. Las entidades vecinales y comercios que ha visitado, entre ellos un obrador y un taller mecánico, han trasladado el descontento con el Ayuntamiento por la suciedad y abandono de la zona.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha recordado que “el pasado 4 de enero visitamos las pistas de petanca de Alcosa que se construyeron en 2019 y que están cerradas, abandonadas, llenas de matorrales y suciedad. Más de 30.000 euros tirados a la basura por la pésima gestión del nuevo alcalde y ex delegado de urbanismo en estos siete años. Días después de esta denuncia, el gobierno municipal actuó rápidamente y adecentó la zona, hoy, más de cuatro meses después está peor que cuando realizamos la visita y los jaramagos y la suciedad ofrecen un panorama desolador”.

En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha explicado que “una de las primeras acciones que aplicará, dentro de su proyecto de ciudad de la cultura de la eficacia, será un decálogo para que Sevilla esté limpia. 10 medidas que pondrá en marcha al día siguiente de ser alcalde de la ciudad”. Ha detallado que “el servicio básico de limpieza, al igual que el resto de servicios municipales tiene que funcionar con eficacia y eficiencia. Y, eso es lo que empezaré a hacer en Lipasam desde el minuto uno, ya que la empresa cuenta con unos magníficos profesionales”.

Sanz ha indicado que entre estas medidas destacan el incremento en la frecuencia de la limpieza en todas las calles de la ciudad y la creación de equipos de limpieza urbana integral, con el objetivo de complementar y optimizar los servicios programados, que buscarán la excelencia y trabajarán prioritariamente en horario de tarde. Serán equipos dependientes de los distritos (uno por distrito), que marcarán las prioridades, en coordinación con las entidades vecinales de cada barrio. Además, Lipasam contará con un Servicio Específico de Atención a las entidades vecinales y se mejorará el servicio de atención a incidencias de Lipasam, entre otras medidas.

Por otro lado, los vecinos demandan un refuerzo de la Policía Local en los barrios para erradicar las botellonas, entre otros problemas. Igualmente, piden que se abra la comisaría de la Policía Local durante los fines de semana. Como venimos denunciando, Sevilla sufre un déficit policial de unos 500 agentes entre Policía Local y Policía Nacional (aproximadamente 250 por cada uno de los cuerpos). “Por mucho que insista el gobierno municipal de que van a crear o han creado nuevas plazas en la Policía Local, no tienen en cuenta que desde 2021 a 2023 hay previsto una jubilación de 348 agentes, por ello es necesario convocar más plazas y reclamar al Estado los agentes de Policía Nacional que nos corresponde”.

“La falta de policías provoca que no haya presencia policial en los barrios, que proliferen los actos vandálicos, robos o las botellonas, así como que haya comisarías, como en Sevilla Este, que tengan que cerrar los fines de semana”, ha manifestado el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla. Ha destacado que “actualmente la Policía Local funciona por inercia y, sobre todo, por la profesionalidad de los agentes. Estamos hablando de un servicio prioritario, por ello, cuando sea alcalde me encargaré personalmente de que cuenten con todos los medios y recursos necesarios para que puedan prestar un servicio de calidad y los vecinos se sientan seguros”.

José Luis Sanz ha concluido que “para que una ciudad avance sus servicios básicos deben funcionar a la perfección y se deben gestionar los recursos con eficacia y eficiencia”. Ha indicado que “no quiero que los vecinos sigan desatendidos, por ello los concejales de mi equipo de gobierno estarán permanentemente en contacto con ellos y desarrollarán la cultura de la eficacia para que los servicios públicos funcionen como los ciudadanos merecen”.