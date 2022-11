Sanz insiste en que Sevilla es la segunda ciudad en la que más crece la criminalidad

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y Senador, José Luis Sanz, preguntó este martes en el Senado si el Gobierno considera que Sevilla es una ciudad segura con el número de efectivos de Policía Nacional que hay operativos en este momento, "un 17% menos de lo que nos corresponden".

Sanz afirmó que, según las últimas estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior correspondientes al segundo trimestre de este año, Sevilla es la segunda ciudad en la que más crece la criminalidad y el PSOE la orilla no asignándole la Policía Nacional que le corresponde, según denunciaron los populares en una nota de prensa.

El candidato del PP a la Alcaldía detalló que las estadísticas lo dicen todo, son muy claras. El índice de criminalidad en Sevilla ha crecido en el segundo trimestre de este año un 31,7% más que el mismo periodo del pasado año 2021, con un total de 24.289 infracciones penales. "Lo más preocupante" es el aumento de los delitos sexuales (89,4%), los robos con violencia e intimidación (+45,2%); los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (+24%) o los hurtos con una subida del 50,7%.

"Las cifras son llamativas y preocupantes, superan a Valencia, Málaga, Bilbao, Madrid, Zaragoza o Murcia, por ejemplo. Sevilla es la segunda gran ciudad en la que más han crecido las infracciones penales en el primer semestre de este año. Está incluso seis puntos por encima del total nacional (25,7%) y del total de la comunidad andaluza (25,1%)", detalló Sanz, que manifestó que "éstas son las estadísticas y datos reales, no los que el gobierno municipal vende".

El candidato popular indicó que está esperando "las estadísticas de criminalidad del tercer trimestre de este año, que ya debían estar publicadas". "Mucho nos tememos que cuando no están es porque no son nada buenas". Añadió que "las propias estadísticas confirman lo que diariamente nos trasladan los ciudadanos, que se sienten indefensos e inseguros".

El alcaldable del PP a la Alcaldía explicó que "en Sevilla no hay ni agentes ni patrullas suficientes por las calles para persuadir y prevenir. Uno de los motivos es porque el Gobierno de España no cubre las plazas vacantes de Policía Nacional, no destina los policías que nos corresponden". Sanz desglosó que, según el catálogo de la Policía Nacional, en Sevilla debe haber 2.258 agentes, pero sólo está cubierto el 83%. "En definitiva, 383 plazas sin cubrir, solo hay operativos 1.875 agentes frente a los 2.258 que debe haber. Hace unos meses se incorporaron 47 agentes pero en prácticas, una cifra insuficiente".

“El PSOE da de nuevo la espalda a Sevilla, ya no sólo la orilla en materia de inversiones e infraestructuras sino también en seguridad, ya que no le asigna los medios que le corresponden”, ha destacado Sanz durante su intervención. Se ha preguntado “¿Qué hace el alcalde de la ciudad? El señor Muñoz es fiel y sumiso a las órdenes de Sánchez, no alza la voz por defender la ciudad y reivindicar los agentes de Policía Nacional que nos corresponden. Al alcalde no le importa que los sevillanos se sientan indefensos e inseguros y mucho menos le preocupa que Sevilla encabece el ránking de incremento en las estadísticas de criminalidad”.

Además, “tampoco es capaz de cubrir las casi 400 plazas vacantes de Policía Local. Lo que se traduce en 800 agentes menos en la ciudad de Sevilla mientras el alcalde calla y otorga”, ha reiterado José Luis Sanz.

“Señor Marlaska por más que usted diga y el PSOE intente maquillar los datos, ésta es la realidad de Sevilla. Casi 400 agentes menos de policía nacional mientras Sevilla es la segunda capital donde más crece la criminalidad y el Gobierno de España y el PSOE continúa castigando a nuestra ciudad”, ha manifestado José Luis Sanz.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha señalado que “este déficit, las negras estadísticas, el caos de inseguridad que tenemos en la ciudad y la dejación de funciones del alcalde, que se niega a exigir nada al Gobierno de la Nación para no comprometerse ni ponerse en contra de su presidente de partido, me llevan a reivindicar que se cubran de manera urgente las 400 plazas vacantes de Policía Nacional que hay en Sevilla”.

“Es necesario que se complete la RPT para que Sevilla deje de ser una ciudad insegura. Ya se ha exigido varias veces en el Pleno, pero no ha servido para nada, por ello hoy aquí lo exijo alto y claro. La única manera de que desciendan las cifras de criminalidad y de que Sevilla deje de liderar los rankings es con más policías. Y, para ello, solo hace falta voluntad política e implicación por parte del Gobierno central, que debe cumplir con Sevilla y cubrir las plazas de Policía Nacional que hay vacantes y, por supuesto, del gobierno municipal, del alcalde de la ciudad, que no puede permanecer de lado ni ajeno a todo”, ha concluido José Luis Sanz.