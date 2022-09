Sanz exige al alcalde que depure responsabilidades políticas por el arboricidio de Ramón Carande

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido al alcalde que depure responsabilidades políticas por el arboricidio de Ramón Carande. Asi, Sanz ha manifestado que “es intolerable que las talas de los árboles de Ramón Carande hayan sido ordenadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que el alcalde debe asumir su responsabilidad y tomar medidas urgentes”. Ha añadido que “el alcalde no puede permitir que en la ciudad se realicen talas injustificadas y que no se controlen las obras para que no ocurran graves accidentes contra el arbolado, como es este caso, por lo que debe exigir responsabilidades políticas así como a la empresa que ha realizado las obras”.

“El gobierno municipal del PSOE no respeta el arbolado y desprecia la masa verde de nuestra ciudad. Sevilla no puede seguir perdiendo árboles por la incapacidad y desidia del alcalde, al que cada vez le viene más grande la Alcaldía”, ha manifestado José Luis Sanz. Ha indicado que “cuando sea alcalde habrá un mayor control sobre el arbolado para evitar talas injustificadas como la de Ramón Carande y, por supuesto, la Gerencia Municipal de Urbanismo estará encima de todas las obras que se hagan en la ciudad para que no ocurran estos hechos".

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha explicado que “lo que el gobierno del PSOE ha hecho en Ramón Carande es un auténtico arboricido. Esta es la mejor prueba de que en esta ciudad no hay nadie pendiente de nada y de que ni el responsable de Urbanismo de ahora ni el anterior, el actual alcalde, están capacitados para gestionar”.

