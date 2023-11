Seabery: la mayor empresa española de realidad aumentada y virtual que lidera el mercado mundial de la formación desde Andalucía

Tecnologías como la realidad aumentada o la virtual han empezado a cobrar notoriedad hace relativamente poco tiempo, cuando las grandes compañías tecnológicas han apostado por aplicarla a productos de gran consumo relacionados con la comunicación, el marketing y el ocio. Sin embargo, hace ya más de quince años, desde la soleada Huelva, un enfoque visionario de lo que estos avances podían aportar al campo de la formación y la industria dio origen a una historia de éxito “a la americana”, o, en este caso, “a la andaluza”.

En un contexto global de falta de soldadores, la industria mundial sigue demandando soluciones formativas que ayuden a satisfacer la demanda de estos profesionales cualificados que son indispensables para el desarrollo de la industria en general.

La formación tradicional ha demostrado ser ineficiente, costosa y contaminante, además de conllevar riesgos físicos para los alumnos y no proyectar una imagen atractiva de una profesión cuya remuneración, por cierto, es elevada.

Esta demanda por parte de empresas, formadores e instituciones fue recogida por la empresa tecnológica Seabery, desarrollando la solución de formación en soldadura más avanzada que se puede encontrar en el mercado: Soldamatic®.

Buscando ofrecer la experiencia en soldadura más realista posible, Soldamatic es una solución patentada de formación basada en realidad aumentada. Se trata de una solución probada, eficaz y de última generación, impulsada por Hyperreal-SIM®, marca registrada que identifica el conjunto de tecnologías y componentes que hacen posible la experiencia más realista y cercana a la soldadura real, tanto manual como robotizada.

El uso de Soldamatic ha demostrado aumentar el número de soldadores certificados en un 34%, a la vez que disminuye el tiempo real de formación en el taller de soldadura en un 56%. Además, consigue disminuir en un 68% los costes, reducir los accidentes en un 84% y bajar drásticamente las emisiones al tratarse de una “tecnología verde”. Unas cifras sorprendentes a las que se añade la referente al ahorro de energía, ya que una máquina real de soldadura consume lo mismo que veinte unidades de Soldamatic (Universidad de Esslingen, Alemania).

Mercedes-Benz, Siemens, Volkswagen, BMW, John Deere, Alstom, Audi y miles de escuelas de formación, ya trabajan con Soldamatic

Desde la compañía, aseguran que el éxito de Soldamatic se basa en que “ha sido creado por soldadores, para soldadores. La soldadura es un asunto serio, y Soldamatic no es un videojuego”. Un éxito del que habla por sí sola su cartera de clientes, entre los que se encuentran Mercedes-Benz, Volkswagen, Siemens, Audi, John Deere, BMW, Alstom y miles de centros de formación profesional en más de 80 países.

Y es que el hiperrealismo obtenido en las prácticas no sólo es el resultado del uso de gráficos avanzados, sino que proviene de la parametrización de millones de combinaciones realizadas en taller por profesionales de la soldadura, y del uso de componentes reales.

Soldamatic registra todos los datos y parámetros de la formación en tiempo real, lo que ayuda a identificar y corregir errores in situ o inmediatamente después de finalizar el ejercicio. Como insisten sus desarrolladores: “si puedes soldarlo, Soldamatic puede simularlo".

Soldamatic y su herramienta e-Learning (LMS para la gestión y desarrollo de cursos), permite a los usuarios adquirir las habilidades necesarias y la experiencia práctica para pasar rápidamente a un entorno real. Los usuarios pueden volver al simulador de realidad aumentada en cualquier momento para practicar y perfeccionar las habilidades en las que puedan tener dificultades.

Este método o proceso de aprendizaje se denomina Augmented Training Methodology, y está diseñado para promover prácticas intensivas de forma dinámica y flexible.

Guardia Civil y Seabery han desarrollado una herramienta pionera para la formación en procedimientos en escenarios de crimen

Aplicando esta metodología, pero esta vez apoyándose en la realidad virtual (tecnología con características diferentes a la realidad aumentada), Seabery se ha introducido de lleno en el campo de la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad con su nueva solución: VirtualCSI™.

VirtualCSI™ ha sido desarrollada junto a Guardia Civil para formar a los investigadores y alumnos de los cuerpos de seguridad en la realización de los procedimientos técnico-oculares en los escenarios donde se ha cometido un crimen, una herramienta procesal fundamental para la investigación criminal. Los entornos son recreados digitalmente en tres dimensiones de una forma hiperrealista, y ya desde su reciente presentación, ha suscitado interés por parte de los organismos policiales de diferentes países, atraídos por el rigor, la eficacia y la efectividad que ofrece esta pionera solución tecnológica.

Si tuviésemos que resumir en una frase cuál es el objetivo final de los integrantes de Seabery, sería algo así como “imaginar nuevas formas de entrenar una profesión y encontrar la vía para materializar ese concepto en un producto de alta tecnología.” No todas las empresas pueden dibujar su futuro sobre un lienzo en blanco. Por eso trabajar en Seabery es diferente, y así lo sienten sus más de ciento cincuenta empleados de más de veinte nacionalidades.

El día a día en la compañía implica un ejercicio de reflexión out of the box para llegar a donde nadie ha llegado. El tipo de productos que diseñan y construyen, generalmente no ha sido conceptualizado antes, siendo por lo tanto pioneros.

Cuando ya tienen una idea disruptiva entre manos, el siguiente reto es cómo llevarla a cabo. Y también aquí son diferentes: todo el ciclo de creación de un producto se realiza de principio a fin dentro de la compañía. Desde la primera prueba de concepto, pasando por el desarrollo del software y hardware, hasta el diseño y ensamblaje de los simuladores y sus periféricos. Desde la compañía anuncian nuevos lanzamientos, a corto y medio plazo, que responderán a las demandas de los mercados industrial y educativo.

Seabery capta e impulsa el talento desde sus sedes en España, Alemania, Estados Unidos, India, Japón y China

Otro punto que los distingue es el compromiso a largo plazo que establecen con todos los trabajadores: todos los empleados de Seabery tienen una relación laboral indefinida. Cuando deciden ampliar un equipo y abrir una nueva posición, es siempre con vocación de futuro.

De esta manera, independientemente del perfil profesional, las personas de todas las áreas de la compañía aportan su grano de arena, así como una visión particular que enriquece al resto.

En Seabery, todos reman en la misma dirección para cambiar la forma en que el mundo enseña y aprende.

Seabery es la empresa líder mundial en el desarrollo de soluciones educativas por simulación con tecnologías de realidad aumentada y virtual. La seña de identidad de la compañía es convertirse en un referente en el sector EdTech e industrial de aprendizaje basado en habilidades (skills-based training), ayudando a evolucionar el modelo educativo tradicional y permitiendo a las empresas e instituciones adaptarse a los requerimientos de la Industria 4.0.

En marzo de 2022, Seabery fue premiada como Pyme del Año en España por la Cámara de España, recibiendo el galardón su presidente ejecutivo y fundador, Basilio Marquínez, de manos de SM El Rey Felipe VI.