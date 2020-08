Sevilla y el barco que llevó la tragedia a Beirut

Las fotografías del Rhosus están en el álbum digital que desde hace más de 15 años colecciona Juan Domínguez. Su blog reúne miles de instantáneas de buques de todo tipo a su paso por Sanlúcar de Barrameda. Barcos que remontan el Guadalquivir y se adentran en el Puerto de Sevilla, adonde llegó el citado carguero en 2013. Fue exactamente el 27 de julio de dicho año, a las 22:05, y provenía de Batumi, en Georgia. No abandonó los muelles hasta el 10 de agosto, a las 19:15, para emprender sus últimas escalas antes de quedar atracado cuatro meses después definitivamente en Beirut, donde quedó abandonado y fue confiscada su carga: 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se almacenaron en los muelles en 2014 y que provocaron la enorme explosión que ha destruido por completo el puerto libanés este mes de agosto.

La tragedia permite ahora reconstruir una hoja de ruta que tiene en Sevilla un punto señalado. Las fotos se muestran también en el blog Sevilla, río y puerto. La estancia del Rhosus, con bandera de Moldavia y propiedad en ese momento del empresario ruso Igor Grechushkin, se prolongó en el puerto de Sevilla por 14 días, dada la necesidad de subsanar algunas de las irregularidades que los inspectores detectaron en el buque, que ya cruzó la esclusa hecho un auténtico cascarón, en vista al número de anomalías anotadas.

La Capitanía Marítima de Sevilla detectó 14 deficiencias, según se recoge en el registro de buques retenidos en los puertos españoles del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De éstas, tres eran graves, lo que motivó que el buque, que ya tenía 27 años y había sido revendido y rebautizado, quedase detenido en Sevilla hasta que el armador, que fue sancionado, subsanó esas irregularidades y obtuvo la autorización del organismo competente para continuar con su ruta. Puso rumbo a Ancona, en Italia. La navegación, hasta llegar al Líbano, es difícil de precisar hoy, pues el barco se hundió hace ya dos años en el puerto de Beirut. Pero sí está datado que el 27 de septiembre partió de nuevo desde Batumi, en Georgia, con destino a Beira, en Mozambique, pero no llegó.

Motivos técnicos obligaron al carguero a parar en Atenas cuatro semanas y, finalmente, se quedó en Beirut el 21 de noviembre de 2013. Algunas fuentes apuntan que el barco no sólo tenía dificultades para seguir navegando, sino que los problemas eran financieros, la falta de fondos del armador, Teto Shipping Ltd, para hacer frente a los costes de las travesías y el pago a la tripulación. Así, el buque quedó abandonado y ahí empieza una penosa cadena de litigios y reivindicaciones durante la que no pocos advirtieron del peligro que suponía mantener el buque y su carga en el puerto libanés. Una auténtica bomba flotante que, de seguro, no habría vuelto a pasar los controles del Puerto de Sevilla, cuya Capitanía Marítima tiene fama de ser muy estricta desde que las inspecciones se endurecieran tras la tragedia del Prestige de 2002.

Siete años después de que el Rhosus cruzase la esclusa el nombre de Sevilla sale a flote de entre una cubierta herrumbrosa en el fondo del mar, junto a un muelle del que fue el puerto de Beirut.