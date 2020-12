Así echa de menos Sevilla a sus bares: con la música de Cancahuesos y el sonido de los brindis por Navidad

Echo de menos los bares, el sonido de los cristales, de las copas al brindar, de los amigos al charlar. Estos versos de la canción Echo de menos los bares, del grupo Cancahuesos, resumen bien el sentir de la Asociación de Hostelería de Sevilla. Por ello, la ha utilizado como herramienta para sus reinvindicaciones y como felicitación navideña. La presentación de esta campaña tuvo lugar en la discoteca Antique, donde los tres componentes de la formación musical acompañaron en el escenario a Antonio Luque, presidente de la asociación hostelera. Juntos lanzaron un mensaje de unión entre la música y los bares.

Luque ve en la canción una "maravillosa idea de apoyar a los bares en momentos muy complicados para la hostelería y la música". Por eso afirmó que ambos sectores "van de la mano". Algo que en lo que también incidió el líder de Cancahuesos, Pepe Begines, que comentó que los establecimientos hosteleros no "son algo más que un negocio". El cantante palaciego, que reveló que compuso la canción durante el confinamiento, dijo que en los bares "ocurren momentos muy significativos" y que "nos hemos criado en sus veladores". Con esta canción quieren "llamar la atención a quién corresponda para que no se lo pongan difícil a los hosteleros". Un mensaje que Luque, en nombre del gremio, agradeció.

Además de para la música, pues el acto incluyó una actuación en directo, Luque aprovechó para reiterar las reivindicaciones de la asociación que representa. "No queremos que la hostelería sea señalada si los contagios suben" y "pedimos que se amplíe el horario en las cenas y las cafeterías puedan dar las meriendas" fueron dos de los ruegos que hizo a las administraciones.

Con ellas quiere "ir de la mano" y es consciente que "no son decisiones fáciles" las que tienen que tomar en relación a la medidas de restricción para esta próxima Navidad. Unas semanas clave para el sector, que "está sorprendido porque el Gobierno central no haya dado todavía ninguna ayuda a la hostelería, dejando la pelota en el tejado de las comunidades", argumentó el presidente, que recordó que están "arruinándose" y que "aún no tenemos fechas para nuevas movilizaciones porque primero queremos dialogar".

Por su parte, Pepe Begines, también líder del popular grupo No me pises que llevo chanclas, habló de la también difícil situación que vive el sector cultural: "Desde marzo nos ha cortado el pienso". Begines, que estuvo acompañado de los músicos Alejandro Astola (Fondo Flamenco) y Diego Ratón (Los Delinquentes), explica que su nueva canción manda un mensaje de que "la gente sea responsable y los mandatarios comprensivos". Y avisó que tienen "unas cuantas canciones más metidas en el horno", en relación al futuro próximo de esta nueva formación musical surgida durante la pandemia. "La amistad y las ganas de hacer música nos han unido", finalizó.