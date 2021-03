Sevilla coordinará una oficina para dar forma a su área metropolitana

Sevilla ha puesto la primera piedra de la construcción de su área metropolitana más allá de lo que ya es, una realidad funcional. Y, cuarenta años después de iniciarse el debate, el Ayuntamiento de Sevilla se ha ofrecido para liderar una estrategia conjunta para que todos los municipios del entorno e influencia de la capital se unan en una misma hoja de ruta que los haga más fuertes a la hora de crecer y atraer inversiones tanto públicas como privadas.

Ese paso decisivo es la creación de una oficina técnica que se encargará de diseñar un plan estratégico común y que tendrá al frente a Gaspar Llanes, coordinador del Plan Horizonte 2030 de la capital, documento que se utilizará de base. La idea es que los distintos ayuntamientos que se sumen aporten al menos un recurso y esta estructura funcione para “hacer los deberes” y preparar a estos municipios para la captación de financiación e inversiones tanto públicas como privadas.

En principio se trata de una forma de organización municipal, no una nueva estructura administrativa, pues eso tendría que autorizarlo la Junta de Andalucía. Y, aunque el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha apostado por una ley autonómica que ampare el área, como ya existe en otros territorios del país, ése es un debate en el que se irá profundizando en nuevas convocatorias del Foro Metropolitano puesto en marcha este miércoles.

Dicha iniciativa nace con voluntad de permanencia y ha reunido en Fibes a alcaldes de los principales municipios y representantes de todas las administraciones públicas, agentes sociales y económicos y de la universidad. De hecho, el encuentro ha estado coorganizado por la Pablo de Olavide, que ya desarrolla un proyecto denominado MetropoliAnd que investiga sobre la gobernanza y la planificación estratégica de las ciudades.

El área metropolitana de Sevilla es una aspiración que surgió en los años 80. En concreto, en mayo de 1983, cuando un grupo de alcaldes del primer cinturón de Sevilla coincidieron en que había temas que no se podían desarrollar en el límite de sus municipios y empezaron a reunirse periódicamente para crear alguna figura metropolitana que salvara esos obstáculos.

Así lo ha recordado en el foro el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, uno de los protagonistas de esa historia que fracasó pronto “porque las estructuras de este país eran aún antiguas y veían con recelo un ente metropolitano”, ha explicado recordando que incluso la Generalitat se estaba entonces ocupando de desmantelar el único ente fuerte que existía, el Área Metropolitana de Barcelona, para convertirlo en un área de transportes. Ideas similares también fracasaron en Bilbao, Valencia o Madrid.

A lo largo de los años los ayuntamientos sevillanos fueron encontrando interpretaciones y figuras legales para salvar temas como la gestión del agua o la recogida de residuos o el transporte, pero el área metropolitana, donde vive actualmente 1,5 millones de persona, sigue existir administrativamente. Hubo otro intento en 2003, que rebautizó la idea como la Gran Sevilla, que tampoco tuvo éxito porque se vendió erróneamente como un contrapoder más que como un instrumento de gestión al servicio de los municipios, según ha comentado uno de sus impulsores en el momento, el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández.

Espadas retoma ahora el proyecto que considera “apasionante” y que debería tener carácter andaluz, según él. ¿Por qué? El alcalde esgrime que el área metropolitana de Sevilla y la aglomeración urbana de Málaga representan el 50% del PIB regional. “Lo que suceda aquí marca los indicadores económicos de toda Andalucía”, ha apuntado, añadiendo como otro argumento que el área de Sevilla es dinámica, la que más ha crecido en la última década de España, más del 10%. Esta población da una escala de mayor potencia a Sevilla que puede pelear por proyectos en España y en Europa para la región.

La Junta ha respaldado la iniciativa manifestando el compromiso del Gobierno andaluz por un clima de colaboración entre administraciones y entidades privadas para avanzar en este proceso metropolitano con el respeto máximo a la distintas competencias”.

Cinco alcaldes, del más apasionado al más escéptico

En este primer foro han participado cinco alcaldes, pero la idea de su impulsor, Juan Espadas, es que se vayan sumando el esto de los municipios metropolitanos. El alcalde de la capital considera “un paso de gigante” que se pueda crear una oficina técnica, cuyos gastos afrontará su ayuntamiento, que detecte dónde están las oportunidades y sectores más dinámicos. Pero luego ha insistido en la necesidad de lograr el rango legal, un debate que no todos comparten al cien por cien.

Entre ellos, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, que no ha escondido su escepticismo después de cuatro décadas viendo cómo este proyecto no ha logrado salir adelante. No obstante, Toscano ha asegurado que siempre ha defendido lo global y, tras aportar su visión histórica sobre este proceso metropolitano que ha vivido en primera persona, ha apostado por el trabajo conjunto de los municipios porque "habrá grandes oportunidades tras el Covid".

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha señalado un dato: los cinco alcaldes presentes en el foro representan a la mitad de la población de Sevilla, por lo que entenderse es obligado para ella, que ha apostado incluso por crear un consejo metropolitano de alcaldes para dar continuidad a estas ideas. Jiménez cree que es el momento oportuno para dar este primer paso y ha puesto como ejemplo su propio municipio, donde hay muchos proyecto que trascienden de sus límites. "Tenemos un eje industrial en la A-92 con 11 millones de metros cuadrados, 21 parques empresariales y 5.000 empresas donde trabajan personas de toda la provincia", ha explicado.

También tiene bastante peso industrial La Rinconada, cuyo alcalde, Javier Fernández, se ha comprometido a ponerse a hacer los deberes hoy mismo. Partidario de planes a corto plazo, más que estrategias a largo plazo, ha apostado por una nueva marca Sevilla que venda al área metropolitana como un lugar donde invertir y con la que se puedan identificar todos los sevillanos. Fernández también ha advertido la necesidad de revisar el POTAUS y de agilizar los trámites administrativos para que los inversores se fijen en Sevilla. Y ha finalizado su intervención reclamando lealtad a la Junta de Andalucía, "hacia abajo y hacia arriba".

Entre los alcaldes de las principales ciudades sevillanas ha estado el de Coria del Río, municipio con asignaturas pendientes como la SE-40 y la movilidad. Modesto González ha dado en primer lugar su apoyo a la creación de un ente metropolitano y luego ha desgranado las competencias que deberían incluirse en él, desde el empleo y la formación que ayude a ganar peso industrial, a la movilidad y el transporte que, además de la SE-40 tiene otras necesidades como nuevos tranvías en el Aljarafe, otras líneas de Metro, un proyecto que impulsa un ingeniero en el municipio, el Metrorrío, un servicio común del taxi o más carriles bici. También ha apostado por abordar en esta clave metropolitana la situación de las infraestructuras sanitarias y las universitarias, apostando por diversificar los campus, y también la vivienda protegida.

El alcalde coriano ha lanzado una propuesta llamativa: la creación de un servicio de luz común, como se gestiona de manera metropolitana el agua con Emasesa, asegurando que los fondos Next Generation ponen en estos momentos a disposición de los municipios muchos recursos que se podrían orientar en esta línea. También ha apostado por dar una consideración metropolitana al Puerto de Sevilla, cuyo responsable, al igual que el del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, han estado presentes en el foro.

Empresarios dispuestos a colaborar y sindicatos por "una política de Estado"

El debate también ha corrido a cargo de los agentes económicos y sociales de la provincia, como el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, que ha intervenido por videoconferencia; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; y los secretarios generales de UGT y CCOO de Sevilla, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán.

Rus ha apostado por crear comisiones de equipos técnicos que, además de la captación de los fondos europeos de recuperación, pongan también el foco en la captación de inversiones privadas y en orquestar un clima óptimo para el emprendimiento empresarial. El presidente de la CES, asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de culminar infraestructuras urgentes para el área metropolitana como la SE-40 o el Metro de Sevilla.

Herrero ha coincidido que es necesario propiciar la colaboración entre las distintas administraciones públicas y crear "una gobernanza metropolitana que posicione a Sevilla como un área urbana sostenible, atractiva y competitiva" y que cuente en todo momento con el espíritu colaborativo de los empresarios y sindicatos.

Para el secretario general de UGT "el área metropolitana de Sevilla es fundamental, una necesidad". "El área metropolitana debe ser una política de Estado dentro del ámbito local", ha comentado Alfonso Vidán. El secretario general de CCOO en Sevilla ha opinado además que el Plan Estratégico Sevilla 2030 es un elemento "que serviría para armar el plan estratégico metropolitano".