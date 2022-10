El alcalde aspira a que Sevilla sea la referencia de la industria aeroespacial española

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha participado en el CaixaForum en la inauguración del evento internacional ACCEDE COTS 2022 que, especializado en componentes comerciales para la industria aeroespacial, está organizado por la Agencia Europea del Espacio (ESA) y la compañía Alter Technology, referencia para el sector y con sede en el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja, y que se desarrollará hasta el viernes con la presencia de representantes de instituciones y empresas de la aeronáutica y el espacio de Europa, Estados Unidos, Argentina, Corea del Sur, Israel o Japón, entre otros países.

Antonio Muñoz, quien ha estado acompañado en la inauguración por Britta Schade, responsable de Calidad de la Agencia Espacial Europea, Luis Gómez, CEO de Alter Technology, y Manuel Felipe Rosa Iglesias, vicerrector de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Sevilla, ha aprovechado esta oportunidad para reiterar la importancia que tendría para Sevilla y su industria acoger la sede de la futura Agencia Espacial Española, a la que aspira. El acto ha contado también con la presencia del delegado de Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Paéz.

“Somos ambiciosos. Tenemos por delante una gran oportunidad que puede suponer un impulso definitivo para la ciudad y su industria aeroespacial. La candidatura a la Agencia Espacial Española, que queremos presentar en los primeros días de noviembre, es una candidatura de unidad y con un amplio respaldo de la propia industria y de las universidades. De hecho, somos la ciudad con más argumentos para albergar la sede y ser la referencia de la industria aeroespacial española”, ha trasladado el alcalde.

Este proyecto, según ha abundado Antonio Muñoz, será tractor de inversiones, permitirá reforzar el posicionamiento de la ciudad en la industria aeroespacial y fortalecerá la dinamización del sector. “Por eso, queremos contar con vosotros y vosotras, con las empresas y los profesionales que conformáis el sector en el conjunto Andalucía y que habéis conseguido que seamos un referente a nivel nacional e internacional. Y a las delegaciones de los distintos países que estáis aquí presentes, os traslado que, como tercer polo aeronáutico de Europa, somos la referencia de la industria aeroespacial en España y podéis confiar plenamente en la profesionalidad de sus empresas, a las que avalan una tradición industrial centenaria, la participación en programas aeronáuticos y espaciales de relevancia internacional y su ambición para el futuro”, ha agregado.

“Creemos que la ubicación en Sevilla le aportará un gran valor añadido a la Agencia Espacial Española, pues se integra en un potente ecosistema empresarial y de innovación, donde las infraestructuras y espacios de innovación, el conocimiento y el talento, el tejido empresarial y las personas, juegan un papel determinante para que su puesta en marcha y para que el desarrollo de su actividad desde Sevilla para toda España sea un caso de éxito”, ha concluido el alcalde.

En las tres jornadas de ACCEDE COTS 2022 participarán representantes de la NASA, la ESA, la Agencia Aeroespacial de Italia, la Agencia de Defensa de Europa o el Centro de Estudios Espaciales de Francia, así como instituciones y empresas como Hispasat, Airbus, AXA XL, TESAT, Eurospace, SME4Space, SENER Aeroespacial, Satlantis, European Space Research and Technology Center (ESTEC), Eutelsat, Thales Alenia Space, INVAP, Tesat, NTUA Microlab, OHB, HTV TRAD, Infineon Technologies AG o Gomspace. La temática específica del evento es cómo aplicar, adaptar y verificar componentes comerciales (Commercial off the Shelf o COTS components) a demanda para la industria sobre todo del espacio, de forma que se reduzcan costes y se refuerce la competitividad de empresas y programas.