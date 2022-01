Sevilla valida su lugar en el mapa de España

Ser alcalde de Sevilla no es cualquier cosa. Es algo en lo que suelen coincidir todos los ex alcaldes, de cualquier signo, y que ha podido comprobar esta semana el nuevo regidor de la capital, Antonio Muñoz. La razón no es otra que la importancia que Sevilla tiene en la comunidad autónoma, por ser la capital, y en España, donde es la cuarta ciudad. A lo que se suma el peso político que supone ser la mayor ciudad gobernada por el PSOE. Evidencias de las que, no obstante, se ha podido percatar Muñoz estos días en Madrid, donde ha aprovechado la Feria Internacional del Turismo (Fitur) como un gran escaparate de presentación, el primero que se la brindado desde que ocupa el cargo.

Hay un objetivo es doble y que está al margen del postureo: posicionarse personalmente en su nueva etapa y reclamar el sitio que la ciudad tiene en el mapa, espíritu de la estrategia de gobierno de un alcalde que, según se ha autodefinido él mismo, quiere ser reivindicativo y dispuesto a buscar alianzas de todo tipo por el interés de la ciudad.

El socialista arrancó con una intervención en la previa de la feria, el foro de Exceltur, donde fue presentado como “uno de los nuestros”. Es cierto que entre el sector del turismo, donde siempre se ha movido, goza de buena reputación y un grado alto de conocimiento, aunque hay anécdotas que demuestran que también en los círculos donde ser ha prodigado menos despierta, de entrada, expectación. Curioso fue ver cómo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue quien se acercó al alcalde y le pidió con simpatía fecha para visitar Sevilla: “Me he llevado muy bien con Espadas y contigo no va a ser menos”, le advirtió.

La agenda de trabajo en Fitur se ha acompañado, además, de una treintena de encuentros con distintos cargos institucionales y políticos que le han permitido a Muñoz hacer un tour de tres días por España sin moverse de Ifema. Muñoz tuvo encuentros con miembros del Gobierno con quienes pudo hablar sobre fondos europeos, entre otros temas: a Ribera se suma Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que fue una de las tres que asistió a su investidura en Sevilla; y el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, con quien Muñoz mantiene una colaboración fluida.

También con el presidente del Senado, Ander Gil García, que acudió junto al ex alcalde y senador Juan Espadas, con quien también coincidió en varios momentos. Y con tres presidentes de Gobiernos autonómicos: la de Baleares, el de la Comunidad valenciana y el andaluz, que volvió a departir con Muñoz días después de su encuentro en San Telmo. El alcalde también pudo conversar en Fitur con el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, los dos cargos del Ejecutivo de Juanma Moreno que estuvieron en el pleno de investidura.

Con la presidenta balear, Francina Armengol, pudo charlar con tranquilidad sobre la ley de turismo sostenible que acaba de presentar y que, curiosamente, tiene puntos en común con la economía del visitante, la nueva estrategia que promueve el equipo de Muñoz. Y con el valenciano Ximo Puig mantuvo un amplio y cordial encuentro tras recordar que se conocieron hace unos años en una mascletá. Muñoz conoce especialmente al equipo de la Consejería de Turismo valenciana.

El alcalde también pudo entablar contacto con el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, además de con Fernando Rodríguez Villalobos, con quien compartió varios momentos en el stand de Sevilla en Fitur, al igual que con un nutrido grupo de alcaldes sevillanos. Y con otros ediles y concejales de España, en su mayoría socialistas, aunque también de otros grupos. Ejemplos son la nueva alcaldesa de Torremolinos, la popular Margarita del Cid, que abrió sus puertas a Muñoz y que acaba de ascender a la Alcaldía tras desbancar al alcalde del PSOE. O María del Carmen Sánchez, la vicealcaldesa de Alicante, que es de Ciudadanos, aunque el ayuntamiento, con el que se han cerrado acuerdos, está presidido por un alcalde del PP.

Sus primeras conversaciones en Madrid esta semana fueron con el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, con quien compartió panel en el foro de Exceltur y con quien pudo compartir también comentarios y reflexiones en privado. Y con el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, mantuvo una larga charla donde hablaron de temas compartidos, como la Red de Ciudades Ave, Saborea España o la conmemoración del Año Magallanes.

La alcaldesa de Gijón, la también socialista Ana González, invitó a Antonio Muñoz a la Semana Negra y puso sobre la mesa una posible colaboración entre ambas ciudades en torno a este evento cultural. Mientras que de una reflexión en voz alta con el concejal de Turismo e Industrias Creativas en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, surgió la posibilidad de que Sevilla cuente con un stand en la feria del libro de San Jordi. Con la concejal de Turismo de San Sebastián, Cristina Lagé, el alcalde habló sobre la necesidad de avanzar en las relaciones de los festivales de cine de ambas ciudades y otros aspectos de política cultural. La cultura también da pie al nuevo eje Sevilla- Jerez-Granada del que habló Muñoz en Fitur con estos dos alcaldes andaluces, Mamen Sánchez y Francisco Cuenca.

A estos encuentros institucionales y políticos que robustecen el perfil del nuevo alcalde de Sevilla se suman otros contactos con representantes de otras instituciones locales y de carácter nacional, como la Federación Española de Fútbol, por ejemplo; o incluso internacional, como el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), con cuya vicepresidenta, Maribel Rodríguez, el equipo de Muñoz colabora con frecuencia desde que Sevilla acogió la cumbre mundial en 2019. Precisamente esta ejecutiva lidera Fitur Woman, un evento que se celebra dentro de Fitur y en el que también participó Muñoz, desgranando un discurso feminista que fue aplaudido y que ayuda a reforzar el empaque de su nuevo rol. Como sus antecesores, Muñoz está hoy más que convencido de que ser alcalde de Sevilla es mucho. Ahora le toca demostrarlo.