Sevillanas y 'rebujito' por todo lo alto

El “mírala cara a cara que es la primera” va a sonar este 2020 por todo lo alto. Va a ser mucho más íntimo, desde luego. Y va a estar en lo más arriba. No habrá Feria de Abril sobre el albero, a pie de calle, pero sí en las alturas. También desde luego en los primeros pisos, en chalés, en unifamiliares y adosados, incluso en las entreplantas.

De la misma manera que durante los días de la Semana Santa numerosos sevillanos engalanaron sus balcones y terrazas y hasta ventanas con las colgaduras propias de esas fechas, para esta semana han hecho lo propio con las que corresponden a unas jornadas que, a pesar del coronavirus, no quieren pasar desapercibidas. Si los sevillanos no pueden ir a la Feria, la Feria va a los sevillanos.

Farolillos, decoraciones imitando la entrada a una caseta, carteles con su nombre, mantoncillos y otros adornos característicos de la fiesta lucen desde hace varios días en las fachadas de numerosos edificios. La adquisición en los supermercados, tiendas de barrio, bazares chinos y desavíos de manzanilla y Seven-Up para elaborar el rebujito ha disparado las ventas de ambos productos, las sevillanas han empezado a sonar de norte a sur y de este a oeste de la ciudad y esta noche, sobre todo, está oliendo en muchos hogares a pescao frito y a tortilla de patatas, y en muchos no faltó el típico plato de jamón y queso. No olió a feria en la explanada de los Remedios, pero sí lo hizo en muchas casas.

La pandemia ha encerrado a la feria en los hogares. Y en todos aquellos –que desgraciadamente no son pocos– en los que no ha entrado la tristeza ni la angustia por la muerte o la enfermedad de un familiar o un amigo o un conocido, los más feriantes quieren pasar estos días echando mano del sucedáneo. No es lo mismo, obviamente, pero se mitiga en parte la decepción. Por lo demás, si a base de la ingesta de la típica mezcla se consigue entrar en ambiente, el otro efecto ineludible que produce tiene una solución mucho más rápida y bastante más higiénica que en el Real: hay un W.C. privado y exclusivo, no hay que hacer cola, no hay que pedir la vez. Se entra rápido, nadie atosiga fuera, se sale y sigue la fiesta. Y ese terrible dolor en los pies, que cada año terminan cobrando voz para gritar a su dueño que ya no pueden más tras patearse el recinto de una punta a otra, yendo de caseta en caseta, tampoco va a aparecer. Este año la feria es de caseta única.

Con la música tampoco debe haber ningún problema. Si no se es clásico y no se tienen discos, está Spotify. Y eso cuando las sevillanas no suenan al natural, como ya se ha podido constatar estos días en varios puntos de la ciudad. Hasta el aplauso que cada tarde a las ocho los sanitarios para agradecerles su tarea y animarlos, suena estos días con otro toque. Y con el lucimiento de esas galas que se tenían preparadas para esta Feria de Abril que iba a acabar en mayo, más de lo mismo. No queda bien marcarse una feria en chándal y menos aún en pijama. Hay que reparar en las dos jóvenes cuya foto aparece en esta página. Ese es el espíritu. Hasta se arrancaron por sevillanas en el balcón.

Más complicado, sin duda, es la reproducción hogareña de la calle del Infierno. Los empresarios de las atracciones están desolados. Sevilla abre una gira que es vital para la economía de numerosas familias. Este año no lo hará y toda una temporada de trabajo se pierde como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno. Además, no habrá recuperación posible en septiembre, porque la feria de San Miguel también se ha ido al traste. No hay garantías para que pueda celebrarse. Es demasiado prematuro. “La suspensión de la Feria de Sevilla es un tragedia económica para miles de empresarios y trabajadores del sector, los ha machacado”, ha dicho a Efe Javier García, portavoz de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla (AEFA).

En total, unos 280 empresarios de las atracciones tenían previsto instalarse en el recinto ferial con una media de cuatro a cinco empleados cada una, casi dos mil puestos de trabajo, la mayoría con contratos de seis meses que han ido al desempleo. “La crisis económica de 2008 fue dura, pero pudimos salir adelante con la mitad de la clientela. Ahora los ingresos serán cero y solo hay pérdidas. No tenemos donde acudir, tampoco tenemos ayuda de ningún tipo, estamos desamparados”, se lamenta García. Es difícil calcular las pérdidas para un colectivo que aglutina en Andalucía a unos 3.500 empresarios de las atracciones, la mayoría autónomos o pequeñas y mediadas empresas.