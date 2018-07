El Sindicato de Bomberos denuncia las carencias de la Unidad Canina de Rescate

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha denunciado hoy las carencias de la Unidad Canina de Rescate del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. Según una nota de prensa emitida por el SAB, hoy se ha producido el derrumbe de parte de un inmueble en obras de la calle Virgen de Gracia y Esperanza, sin que "hubiera ningún guía canino" disponible.

Esta central ha denunciado en varias ocasiones que la Delegación de Seguridad y la Jefatura de los Bomberos "no afrontan su responsabilidad ni ponen solución a los problemas" en la Unidad Canina. Este mes hay catorce días sin la presencia de guías caninos en los parques de bomberos de Sevilla.

Para el SAB, "esto es fruto de la incompetencia e irresponsabilidad de políticos que sólo se preocupan de la foto y de la imagen". Según una nota de prensa del sindicato, el mismo bombero que denuncia estas carencias es el que ha ido voluntariamente, "fuera de guardia y de descanso", a cubrir la ausencia de guía designado. El agente ha tenido que desplazarse en su coche particular porque el vehículo designado para el traslado de animales no cumple la normativa vigente. "Es un ejemplo de profesionalidad que no demuestran nuestros jefes", añade el comunicado.

"Quizás hubiera sido más fácil y práctico no acudir a la llamada, no ir para evidenciar la falta de personal y la irresponsabilidad de los jefes y el delegado de Seguridad. "Pero así no somos los bomberos, nosotros no escurrimos el bulto", destaca el SAB, que denuncia que la política de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla "se basa en la suerte y la voluntariedad".