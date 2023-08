El Sindicato Médico protesta por los "grandes recortes" del Hospital de Valme

El Sindicato Médico de Sevilla ha afeado a el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que pese a los "grandes recortes" del dinero dedicado a la contratación de personal para el Hospital de Valme, se ha utilizado eses dinero para pagar "generosamente sus afines" en los Servicios Centrales en la organización. De este modo, el Sindicato reclama a la Junta que se respete la dotación presupuestaria asignada para el Hospital.

En un comunicado, el Sindicato ha subrayado que el SAS ha "vuelto a desdotar plazas de profesionales sanitarios. En este caso, ha sido para nombrar una segunda Dirección Económico Administrativa y de Servicios Generales el pasado 1 de agosto". Esto ha sido calificado por el sindicato como "innecesario" y "nunca visto en un hospital público".

También ha señalado el "suculento aumento de sueldo" del actual subdirector de Accesibilidad y Continuidad Asistencial de los Servicios Centraoles del SAS. "Este comportamiento inadmisible, cuando no inmoral, es opuesto a una gestión de los recursos basada en la mejora de la calidad de la atención sanitaria a la población y lo que consigue es más bien lo contrario, deteriorándola cada vez más, por lo que manifestamos nuestro más absoluto desacuerdo", ha sostenido el Sindicato.

El Sindicato médico ha criticado igualmente la "incoherencia" del SAS por no renovar contratos a facultativos que atienden a la población y que "disminuya a la mitad la actividad asistencial por la tarde hasta final de año con motivo de ajustar los presupuestos". Durante el año 2023, según el sindicato, se han nombrado tres cargos directivos en el Hospital de Valme que cumplen esta condición de seguir trabajando en los Servicios Centrales del SAS, los cuales "cobran un montante con el que se podría haber contratado a tiempo completo a más de cinco médicos durante todo un año, o se podrían haber realizado 1.350 jornadas de tarde".

El Sindicato ha afeado que la defensa de la Consejera de Salud sea que "no se contratan más médicos porque no los hay", mientras que según aseguran desde el Hospital de Valme, en el mes de julio no se contrató a cuatro médicos debido a los "recortes presupuestarios" que sufre el Hospital. "Estos recortes que reducen la asistencia sanitaria a la mitad y repercuten gravemente en la salud de la población provocando un aumento de la mortalidad de pacientes".

Por su parte, la Junta de Andalucía viene defendiendo el "esfuerzo inversor" en el Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur, con un incremento de la plantilla "de un 23,5%", pasando de los 3.629 efectivos de 2018 a los 4.483 en abril de 2023. Esto se evidencia, ha defendido el SAS, con un "crecimiento" en el Capítulo 1 de los Presupuestos andaluces, que ha pasado en el caso de Sevilla Sur de 138,5 millones en 2019 a 171 en este ejercicio.

Además de más personal, la Consejería de Salud ha referido una inversión de más de 12,5 millones de euros en mejoras de las instalaciones y en equipamiento médico. Asimismo, la Junta ha reiterado la "falta de profesionales a nivel nacional", lo que está "afectando gravemente a la atención a la ciudadanía", mientras sindicatos y oposición le acusan de no ofertar condiciones laborales atractivas que consiguieran retener en Andalucía a los profesionales.