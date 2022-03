Ciudadanos denuncia la “enésima chapuza” de Urbanismo en el solar junto al Rectorado

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha denunciado este martes “la enésima chapuza” de la Gerencia de Urbanismo en la “ejecución fallida” de las obras de reurbanización y peatonalización del solar anexo al Rectorado de la Universidad de Sevilla. En este sentido, ha advertido de que “tan sólo unos días después de que el equipo de gobierno del PSOE anunciara públicamente que los trabajos habían finalizado, las losas del paseo central, que se habían reciclado de las retiradas en el Paseo Juan Carlos I, se encuentran en un pésimo estado de conservación”. De hecho, “hay algunas de ellas que se han levantado por completo en estos días y otras que literalmente se han hundido sobre el suelo”, ha explicado.

Pimentel, que ha visitado el solar situado en la avenida del Cid junto al concejal de la formación naranja Lorenzo López Aparicio, ha lamentado que “la ciudad se haya gastado más de 90.000 euros en la realización de unas obras que han ofrecido un resultado desastroso” y que “sólo unos días después de haber sido recepcionadas por el Ayuntamiento van a requerir una nueva intervención para solucionar las carencias que presenta”.

Así, ha criticado que “por enésima vez hayan fallado los mecanismo de control del gobierno municipal”, que “ha dado el visto bueno a unos trabajos que no están bien finalizados” y que “presentan una serie de deficiencias que se observan a simple vista”. Por tanto, ha añadido, “no entendemos cómo no se han podido tener en cuenta todos estos problemas” y “por qué no ha habido ningún responsable del área municipal competente que supervisara el estado que presenta el solar”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha insistido en que, “por desgracia, no es la primera vez que ocurre esto en nuestra ciudad”, ya que “en otras ocasiones hemos comprobado cómo el gobierno del PSOE plantea una obra en un lugar emblemático de la ciudad que luego ofrece un resultado catastrófico” y que, eso sí, “vende muy bien a los medios e incluso la rodea de una campaña de marketing con todo detalle”.

En este sentido, ha añadido que “lo ocurrido con el abujardado de la solería de mármol de la Plaza Nueva es el perfecto ejemplo de esta dejadez”, puesto que “tampoco en este caso funcionaron los mecanismos de control y recepción de las obras” y “se dieron por finalizados unos trabajos que evidentemente no reunían los requisitos básicos para su aprobación”. Es más, “algo similar ocurrió en la calle Cuna, en la calle Mateos Gago o en la Plaza de la Magdalena” y, sin embargo, “el gobierno del PSOE sigue de brazos cruzados”, ha dicho.

Pimentel ha exigido al alcalde que “actúe con urgencia” en la zona afectada y que “reclame a la empresa las responsabilidades que sean oportunas para que subsane las deficiencias existentes”. Así, ha añadido que “lo más preocupante es que las vallas de protección que pueden verse a día de hoy se colocaron algunos días después del hundimiento del pavimento” y, por tanto, “hubo un peligro real para los peatones que pasearon por la zona”.

Sin embargo, “lo que nos preocupa ahora es que la situación se eternice” y “el vallado de protección instalado en las losas destrozadas se perpetúe en el tiempo”, ya que “es conocido por todos que este gobierno no se caracteriza por su celeridad a la hora de resolver los problemas de la ciudad”. Con todo, “es necesario que el alcalde haga un reflexión sobre qué está ocurriendo con las obras que se ejecutan en la ciudad” porque “está claro que no se puede estar satisfecho con el hecho de acumular chapuza tras chapuza sin que se haga nada por resolverlo”, ha concluido.