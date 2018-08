¿Es esto una ola de calor?

¿Qué es una ola de calor? Soportar en agosto temperaturas máximas que rozan o superan los 40º en Sevilla no es algo excepcional. Por ello, para algunos sevillanos, hasta que esta circunstancia no se ha dado, a partir del pasado 1 de agosto, el verano prácticamente no ha existido. Pero, percepciones aparte, lo que no sería exacto es hablar de ola de calor. Y es que, según los meteorólogos, no es lo mismo una máxima de 39º en Vigo que en Écija. Hay que tener en cuenta otros factores. ¿Cúales?

El meteorólogo sevillano José Antonio Maldonado realiza, en su blog, un apunte que permite definir correctamente este fenómeno. Una ola de calor, según explica, se produce cuando se da "un calentamiento importante y gradual del aire o una invasión de aire muy cálido y ello determina que las temperaturas, tanto máximas como mínimas, se sitúen dentro de los valores máximos extremos, permaneciendo en ese entorno varios días". Al menos tres, matizan otros técnicos.

Por eso, lo que en algunos puntos de España se ha vivido esta última semana, con mínimas muy elevadas que han dado paso a noches tropicales, es una ola de calor en toda regla. Afinando un poco más: para hablar de ola de calor se necesita que se superen -al menos durante tres días consecutivos- las temperaturas máximas "por encima del percentil 95 de la serie de temperaturas máximas diarias en al menos un 10% de las estaciones meteorológicas del país".

De cualquier manera, la ola de calor de los últimos días ha remitido hoy. El calor, no obstante, sigue siendo intenso en la capital andaluza, donde se alcanzarán los 40 grados y el termómetro difícilmente bajará de los 30 cuando se aproxime la medianoche.

La mayor parte de la provincia, a excepción de la zona norte, continúa en alerta naranja según los gráficos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).