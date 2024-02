Torrijos y la “costeada” copa de Urbanismo

Nuevo capítulo de la polémica. La copa navideña organizada por la Gerencia de Urbanismo en el antiguo Convento de Santa Clara y pagada por una empresa llegó ayer al Pleno municipal. Dicho acto consistió en un ágape y visita cultural por parte de una arquitecta y el autor del plan de recuperación del antiguo monasterio. La empresa que se encargó de costear este encuentro fue la concesionaria de las Setas de la Encarnación, en virtud del acuerdo de concesión firmado con el Ayuntamiento de Sevilla en 2011.

“Le tengo simpatía personal, pero mi labor de oposición es superior. Ustedes pidieron una comisión de investigación hace unos años. En este caso, donde pone Rodrigo Torrijos, podemos poner De la Rosa. Donde pone Mercasevilla, podemos poner Gerencia de Urbanismo, y donde pone mil euros, podemos poner cerca de 60.000 euros”. Así arranco su intervención el concejal socialista Francisco Páez para posteriormente señalar que esa copa de Navidad “es un escándalo” y pedirle al popular que tome medidas, “ya que no puede quedar en entredicho la política urbanística de la ciudad cada vez que ustedes llegan al gobierno. Siempre estáis bajo sospecha”.

En la réplica, Juan de la Rosa expuso que “las acusaciones son auténticamente falsas. Le invito que se vaya a un juzgado. Aprovechar un punto como éste para poner en duda mi trabajo es ruin. Le garantizo que no he hecho nada que no me permitiesen los planes de uso de la concesionaria”. El delegado añadió que tampoco hizo nada distinto a lo que se venía haciendo desde 2011.

En la explicación de voto del punto del orden del día que no tenía nada que ver con la copa de Navidad (era sobre las obras en los entornos BIC), el concejal socialista contestó que el delegado de Urbanismo es quien tiene que ir a los tribunales. “¿No le parece grave que una empresa de una copa a más de cien personas en un espacio municipal? Una comida costeada, eh, no fue un sándwich de jamón york y queso. Debe depurar responsabilidades de aquella persona que tiene al mando. Voy con usted, sin problema ninguno”. Tras acusar a De la Rosa de mentir al asegurar éste que el plan de uso permite ese tipo de eventos, insistió en que “no es normal que una empresa a la que se le debe 400.000 euros pague encima una comida que casi supera los 60.000 euros. No hay quien lo entienda”.

En su última respuesta, el delegado de Urbanismo reiteró que, supuestamente en virtud de ese acuerdo, desde 2011 Metropol Parasol ha organizado y costeado más de 250 actos similares. “Lo que vale para uno, vale para otro”, comentó para zanjar el tema.