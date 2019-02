Triatlón con un Goya por la Barqueta

LA calle Torneo y el puente de la Barqueta fueron los impactantes escenarios donde Andreu Buenafuente y Silvia Abril hicieron el road-movie que precedió a la trigésimo tercera edición de los Goya, la primera que se celebró en Sevilla. Se vieron los tirantes del puente diseñado para la Exposición Universal de 1992 por los arquitectos Arenas y Pantaleón que une Isla Mágica con la Glorieta Duquesa Cayetana de Alba. Es el puente en el que aparecen Alfonso Sánchez y Alberto López, doblemente ninguneados por los colonos culturales porque no fueron invitados a la gala y no salen sus nombres en la ficha técnica, donde aparecieron como Los Compadres. Una familiaridad que no deja de ser una falta de cortesía con quienes no invitas a la ceremonia. Si te tomas esa licencia y no los incluyes, déjate de compadreos. Ni siquiera entraron por error como Peter Sellers en la fiesta de El Guateque.

La primera edición de los Goya tuvo lugar en 1987, cuando Sevilla estaba levantada por las obras de la Expo, que iban a coincidir con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la otra ciudad a la que ha viajado la fiesta del cine español en las dos únicas ocasiones en las que no se celebró en Madrid. Sevilla presentó su candidatura en París para organizar una Exposición Universal cuando era alcalde de la ciudad Luis Uruñuela, que ahora da nombre a la avenida en la que aparcaron los coches que acercaron a las estrellas a la gala celebrada en Fibes 2, la Cinecittà de Vázquez Consuegra.

Una de las actrices galardonadas atravesó varias veces el puente de la Barqueta. El mismo día de la entrega de las estatuillas, Susi Sánchez, goya a la mejor actriz por la película La enfermedad del domingo, acudió al Teatro Central dentro del reparto de Espía de la mujer que se mata, adaptación hecha por Daniel Veronese de Tío Vania, de Anton Chejov. La obra que sirve de decorado a los misteriosos crímenes de la novela de Jöel Dicker La desaparición de Stephanie Mailer.

El mismo Teatro Central donde Rafael Álvarez El Brujo presentó en 1992 una versión de El Pícaro dirigida por Fernando Fernán-Gómez, que no fue a la gala inaugural de 1987 a recoger el premio a la mejor película que recibió su largometraje El viaje a ninguna parte, de cuyo elenco sí se vio entre el público de Fibes a Juan Diego. Ha contado Fernando Trueba, que dirigió a Fernán-Gómez en una película con Oscar (Belle Epoque), que el actor, dramaturgo y cineasta no fue sencillamente porque unos meses antes se levantó para recoger un premio Mayte, los goya del Teatro, y el galardón fue para otra persona.Susi Sánchez estuvo gozosamente en misa y repicando. Los honores le cayeron trabajando, como pedía Picasso que le llegara la inspiración. Valenciana de cuna, fue Isabel la Católica en la película Juana la Loca de Vicente Aranda. Estajanovista del teatro y la televisión, se curtió en las dos escuelas de las que el cine es género intermedio, hijo del primero, padre de la segunda.

El puente de la Barqueta parecía ayer una pista de triatlón. Las alemanas que habían remado sobre el Guadalquivir lo cruzaban en bicicleta. Deportistas totales, como Susi Sánchez, todoterreno del cine, el teatro y la televisión. También salían en el video promocional las antorchas de Isla Mágica y la torre inclinada y azul del pabellón de Andalucía, sede de Canal Sur radio donde ayer hacían llevaderas las mañanas Rafa Cremades y Pepe da Rosa al tiempo que Víctor Manuel de la Portilla revisaba el timón de la nao radiofónica y Fran López de Paz preparaba la trigésima edición de El Llamador, goyas cofrades. Se fueron los actores y llegó el productor Enrique Cerezo, que se quedó sin goya en Heliópolis con la derrota del equipo que preside, Atlético de Madrid, del que son seguidores los dos obispos que ha regido la diócesis desde que el PSOE llegó a la Junta.