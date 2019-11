La US define las zonas del Rectorado que podrán visitar los turistas

La Universidad de Sevilla (US) ha decidido poner freno a los numerosos turistas que visitan cada día la Antigua Fábrica de Tabacos, actual sede del Rectorado y de las facultades de Filología y Geografía e Historia, y aprobar una normativa que permita alcanzar un equilibrio entre el desarrollo de la vida académica y las visitas de los turistas a este histórico edificio. Así se lo ha comunicado este jueves el rector de la US, Miguel Ángel Castro, a los miembros del Consejo de Gobierno.

Tras un profundo análisis de la situación, se remitió a los distintos agentes implicados (decanos de las facultades del campus de Humanidades, juntas de personal, estudiantes) una propuesta de reglamento para regular las visitas libres en el edificio y que estos aportaran sus propias alegaciones y sugerencias, en un procedimiento participativo y activo, tal como ya adelantó este periódico.

El reglamento final recoge que los ciudadanos que deseen disfrutar de la Fábrica de Tabacos deberán solicitar una visita bien a título individual o de grupo a través del vicerrectorado de Relaciones Institucionales. "La Universidad de Sevilla mantiene una política de puertas abiertas a la sociedad para que tenga la oportunidad de acercarse a sus instalaciones y vivir un día universitario en el marco de un programa de visitas orientado a conocer su valioso patrimonio histórico artístico. No obstante, al margen de las visitas organizadas, en los últimos meses se ha producido un incremento de visitantes que acceden de manera libre al citado edificio, y que de manera indirecta, afecta al normal funcionamiento académico", han confirmado este jueves de la institución académica.

La Universidad prohíbe el uso de bicicletas, patinetes y 'segways' dentro del recinto universitario

Zonas visitables del Rectorado

La idea de la Universidad de Sevilla es iniciar el proceso de regulación "de una manera racional", instalándose en las entradas de la Lonja indicaciones que prohibirán el acceso a vehículos no autorizados (coches, bicicletas, patinetes, segways). Se colocará una rotulación que marcará las zonas de actividad académica a la que sólo podrá acceder la comunidad universitaria.

De este modo, las únicas zonas que podrán visitar los turistas de manera libre serán, con entrada y salida por la calle San Fernando, el apeadero, el patio del reloj, pasillo de la Gipsoteca (cuando esté abierto) y patio de la fuente.

Se permitirán las visitas libres grupales previa cita (máximo de dos grupos de no más de 30 personas) en horario de menor actividad académica (en principio de 13:00 a 18:00) y los sábados por la mañana (de 10:00 a 13:00).

Los grupos interesados en realizar una visita libre a la zona marcada, tendrán que realizarla con un guía y con el uso de audífonos, quedando prohibida cualquier megafonía que perturbe el espacio de trabajo. Será el propio vicerrectorado de Relaciones Institucionales el encargado de gestionar las citas grupales mediante un formulario online que se publicitará en la web de la universidad.

En estos momentos se ha iniciado un período informativo a los agentes turísticos y turistas en general y se marcará una fecha de inicio del procedimiento en cuanto estén instaladas las rotulaciones y probado el sistema de citas.

Profesores y alumnos se quejan desde hace años de los numerosos turistas que visitan el Rectorado. "Se meten en los despachos y en las clases. Van por los pasillos cotilleando y entrando en todos los rincones del edificio", comenta un profesor de la Facultad de Geografía e Historia que prefiere mantenerse en el anonimato. "Es muy difícil trabajar así y, conforme pasa el tiempo, peor, más turistas hay".

La Universidad de Sevilla ya admitió hace más de un año los problemas que están causando los turistas que visitan el recinto universitario para el normal desarrollo de las clases y ya se avanzó que se pondría en marcha un plan de regularización.

"Los gestores de la ciudad han decidido poner en el punto de mira del turismo mundial a la ciudad de Sevilla, entendiendo que esto ocasiona beneficios globales, y lo han conseguido, han cumplido su objetivo y les felicito por ello", señala el rector de la US, Miguel Ángel Castro. Pero, "como consecuencia de ello, en muchos espacios de la ciudad se observan tensiones demográficas".

La Universidad no ha confirmado si el nuevo reglamento contempla el pago de una entrada para acceder al Rectorado, pero Castro asegura a este periódico: "Que no quepa duda de que cobraremos por visitar como se hace en universidades europeas que no tienen el patrimonio histórico, artístico, científico y cultural que tiene la Universidad de Sevilla".