Vacunados los compañeros de clase del niño afectado por la viruela del mono en Sevilla

Los niños de 6 años que comparten clase con el menor al que le ha sido diagnosticada viruela del mono en Sevilla han vuelto a clase este jueves con normalidad, con medidas de protección como el uso de mascarilla y tras vacunarse 24 de los 25 alumnos de ese aula.

Según han informado fuentes de la Consejería de Salud y Consumo, se ha cumplido con la previsión de que regresen a clase tras el puente de tres días motivado por el Día de Andalucía, mientras sigue la vigilancia de los tres casos de viruela de mono (Mpox) en el ámbito familiar, afectando a dos adultos y un menor de 6 años. Por su posible incidencia en el ámbito escolar, tanto desde Salud y Consumo como desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se citó a los padres de los alumnos compañeros de clase del menor el pasado 24 de febrero, con el objetivo de informarles sobre las acciones a llevar a cabo en el propio centro, así como las medidas de prevención a tomar ante esta enfermedad.

La forma de contagio de Mpox es, fundamentalmente, por contacto físico prolongado y estrecho, o a través de las secreciones de la persona infectada, aunque la Junta ha recordado que una persona sin síntomas no puede transmitir el virus, con lo que la probabilidad de contagio en el entorno escolar es baja.

Así, y para disminuir aún más las posibilidades de contagio, como medida de prevención, se recomienda que los estudiantes de la clase afectada refuercen las medidas ya conocidas: higiene de manos frecuente, disminuir todo lo posible las interacciones sociales (no se incluye aquí la asistencia a clase), y utilizar de forma constante mascarilla hasta el 12 de marzo (fecha en la que se estima no habría ya posibilidad de contagio).

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras la detección de los citados tres casos, destacando que los protocolos y circuitos han funcionado "muy bien". La consejera ha puesto de ejemplo todo lo que ha pasado durante la pandemia en los colegios para dar un mensaje de "tranquilidad absoluta" ya que se han adoptado "todas las medidas necesarias". Así, ha manifestado que infecciones por virus "vamos a tener siempre" y pero "lo importante es que los protocolos y los circuitos funcionen y aquí han funcionado muy bien".

Sobre la recomendación del uso de mascarilla para alumnado y profesorado, García ha explicado que la viruela del mono "tiene un periodo de incubación un poco largo" y hay que "esperar ese periodo de incubación para ver si algún niño o algún profesor tiene sintomatología".

"Lo más normal es que no, el contacto que se produce en los colegios no es el contacto para que se produzca ese contagio, pero el protocolo dice mascarillas", ha señalado la consejera, al tiempo que ha incidido en que los padres "se quedaron muy tranquilos" con el encuentro que tuvieron que dos epidemiólogos que "pudieron responder a todas las dudas de los padres" con "información fidedigna, información directa y fidedigna, para que los padres después no pudieran tener ningún error y confusión". "Creo que todos se han quedado muy tranquilos y ahora es simplemente seguir con esas medidas de protección", destaca la consejera.