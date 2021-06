Virginia Pérez avisa que Génova tiene la última palabra para elegir al candidato a la Alcaldía

La tensión sigue creciendo en el Partido Popular a cuenta del candidato a la Alcaldía de Sevilla para las elecciones municipales de junio de 2023. Virginia Pérez sostiene que es el Comité Electoral Nacional el que elabora y aprueba las candidaturas del partido en las capitales de provincia. Añade que los estatutos señalan que es el Comité Electoral Provincial el que elabora y propone la candidatura en capitales y ciudades de más de 20.000 habitantes.

"Nunca me he pronunciado sobre aspectos que no sean competencia del ámbito provincial del Partido Popular de Sevilla. No lo he hecho ni lo haré. Conozco y respeto los estatutos del Partido Popular, no todos puede decir lo mismo", apunta en Twitter la presidenta provincial del PP en una clara alusión a San Telmo. El tuit finaliza: "Por si hay dudas", y adjunta los artículos 37 y 53 de los estatutos del partido.

En un segundo tuit, Pérez hace referencia al nombramiento de los portavoces. Para ello, añade una captura del artículo 40 de los estatutos del PP que dicen lo siguiente: "Los comités ejecutivos, dentro del ámbito territorial de su competencia ejercerán las facultades siguientes: (...) nombrar y cesar a los portavoces y cargos directivos de aquellos". Estas declaraciones hay que contextualizarlas en el cambio de portavoz en el PP municipal, ya que Beltrán Pérez aún no ha dejado de serlo pese a que se despidió a todos los niveles al no aceptar San Telmo la propuesta de Juan de la Rosa.

Esta es la contestación que ha dado la presidenta provincial del PP después de que el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, sostuviera ayer que los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia y de las grandes ciudades son elegidos por la Ejecutiva Nacional del partido de acuerdo “tradicionalmente” con la dirección regional. Así lo remarcó tras ser preguntado por los periodistas en relación con las manifestaciones realizadas por Pérez sobre Sanz, al que definió como “el mejor candidato, que lo dará todo por Sevilla”.

Martín explicó que cuando llegue el momento serán las ejecutivas nacional y regional las que decidan quién será el candidato según lo recogido en los estatutos del partido. “Todavía no estamos en ese momento ni es momento de opinar”, comentó antes de apuntar que se tendrá en cuenta “los intereses electorales, en el sentido de que el elegido sea el más aceptado por los ciudadanos del municipio”.