Vox aprieta al alcalde de Sevilla: "Sanz debe decidir si Gobierno u oposición"

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este viernes que “VOX está en disposición de ejercer su responsabilidad dando estabilidad al Gobierno o en la oposición. Sanz debe decidir donde nos sitúa”.

En una rueda de prensa convocada para analizar el curso político municipal, “marcado por la debilidad del Gobierno municipal del PP”, Peláez ha subrayado que “ los resultados electorales del 28 de mayo han sido claros y rotundos. Los sevillanos dijeron de manera nítida que no querían otros cuatro años más de gobierno socialista, ni que la extrema izquierda siguiera influyendo en las decisiones de gobierno. Los sevillanos, con sus votos, decidieron que gobernara el bloque de derecha compuesto por PP y VOX, cada uno con la representación obtenida. Si hubieran querido, los sevillanos habrían otorgado mayoría absoluta al PP o a VOX, pero no ha sido así”.

“Desde VOX entendimos la misma noche electoral el mandato de los sevillanos y la cuota de responsabilidad que desde entonces debíamos asumir. En esas horas, me puse en contacto con el alcalde electo para felicitarle por los resultados electorales, y en una conversación, pocos días después de la celebración de las elecciones, José Luis Sanz me comentó que su lectura de los resultados era muy similar a la mía, coincidiendo en que Sevilla necesitaba un gobierno estable y que contemplaba una coalición, por lo que me aseguró que no tenía inconveniente en que VOX formara parte de él. Jose Luis Sanz me pidió esperar al resultado de las elecciones generales para comenzar a hablar sobre la incorporación de VOX al Gobierno en septiembre”.

La portavoz municipal de VOX ha asegurado que “ la única noticia que hemos tenido en relación a las negociaciones pendientes, nos llegó el pasado lunes a través de una televisión local en la que el alcalde, en una entrevista, y preguntado al respecto, afirmó que no veía necesidad de nuestra entrada en el Gobierno, cuestión que nos ha sorprendido enormemente porque seguimos a la espera de la llamada del alcalde para negociar la estabilidad del gobierno municipal, que no existe a día de hoy y que Sevilla necesita para afrontar los grandes retos que tenemos por delante para revertir las nefastas políticas socialistas y su impacto en la limpieza, la movilidad, la seguridad y la calidad de los servicios públicos”.

“Lamentamos enormemente que nos hayamos tenido que enterar así, por los medios, que el alcalde no vea ahora la necesidad de contar con un gobierno estable, y nos preguntamos que ha ocurrido desde junio y hasta hoy para que cambie de opinión, aunque debemos reconocer que algo sospechábamos cuando nos enteramos, también por la prensa y como el resto de sevillanos, de la presentación de su gobierno cuando ni tan siquiera había sido investido alcalde. Aquello fue una falta de respeto a los sevillanos, a los grupos municipales y a las formas que requiere la democracia”.

Cristina Peláez ha asegurado que “durante todo este tiempo, VOX ha demostrado su responsabilidad en silencio. En la configuración de las empresas municipales, en las comisiones ejecutivas y en la puesta en marcha de un gobierno del que VOX debe formar parte en su justa medida porque así lo han querido los sevillanos. Y es en este mes de septiembre, tal y como se comprometió conmigo, en el que el alcalde debe decidir si VOX ayuda a la estabilidad y fortaleza del gobierno de Sevilla o si, en contra de la opinión de los sevillanos, nos sitúa en la oposición”.

Sobre las relaciones entre VOX y el PP, Peláez ha recordado que “están normalizadas como así han reconocido públicamente tanto nuestro presidente Santiago Abascal como el presidente popular Alberto Nuñez Feijóo” al tiempo que ha recordado que “hemos alcanzado acuerdos para gobernar juntos en cinco regiones de España: Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura y Castilla y León, así como gobiernos de coalición en 168 ayuntamientos de España, entre ellos, el de la vecina localidad de Bormujos y grandes capitales como Valladolid Toledo, Guadalajara, Ciudad Real o Burgos”. “Entendemos, por tanto, que si ambos partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo en situaciones parecidas o idénticas para dar estabilidad a los gobiernos, no entenderíamos que no se pudiera aplicar en Sevilla. Las matemáticas son tozudas y poco sujetas a las interpretaciones. VOX mantiene la misma postura que explicamos la noche electoral. Máximo respeto a nuestros votantes que exigen que gobernemos con la cuota correspondiente al resultado electoral”.

PACTOS DE GOBERNABILIDAD

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha aseverado, al respecto de hipotéticos pactos de gobernabilidad que “ no estamos abiertos a ellos porque ya firmamos un pacto de investidura y de gobernabilidad con Juan Manuel Moreno Bonilla cuando desbancamos al partido socialista de la Junta de Andalucía tras casi 38 años de gobierno. Sólo exigimos un cambio en las políticas, no consejerías o cargos. Sin embargo, aquel pacto fue incumplido por el PP. A VOX se le puede engaar una vez, dos no. Aprendimos aquella lección de la manera más dolorosa y por eso descartamos un pacto de gobernabilidad”.

PRESUPUESTOS

Sobre la existencia de un borrador de presupuestos, desvelada por José Luis Sanz, Peláez ha afirmado que “nos enteramos a través de unas declaraciones del alcalde en televisión, pero no podemos opinar de algo que desconocemos porque no hemos participado en su elaboración. Obviamente no es lo mismo defender unos presupuestos desde el Gobierno que afrontar su aprobación desde la oposición. Y nosotros aspiramos a participar en la elaboración de esos presupuestos que deben ser elaborados por un gobierno fuerte porque será la herramienta con la que se afronte con éxito los grandes retos que tenemos por delante, y solucione los problemas sociales y económicos que sufre nuestra ciudad, gran parte de ellos provocados por las políticas socialistas”.