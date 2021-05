Vox presenta cuatro denuncias por agresiones e insultos en San Jerónimo

La segunda de las denunciantes, también coordinadora del partido, manifestó que "un hombre se acercó con un perro peligroso sin bozal al grito de hijas de puta, comedme la polla". Posteriormente se acercó un grupo de personas al grito de "fascistas" y les "tirando un huevo". Además, denuncia la agresión a un hombre de 70 años a quien "tiraron al suelo", así como el suceso de la agresión a la otra compañera denunciante.

Cuando se produjeron las agresiones se encontraban Reyes Romero y Macario Valpuesta, quienes también procedieron a denunciarlo ayer en sede policial. Romero corrobora la agresión a una mujer a la que "cogen por los pelos", así como a un hombre al que "tiran al suelo". Y añade comentarios como "qué hacéis en este barrio, no tenéis que estar aquí. Esto es un barrio obrero, fachas de mierda, no sois de este barrio". Por su parte, Valpuesta asegura que les dijeron "fascistas de mierda", "estáis sembrando odio", "venís a provocar, no tenéis que estar aquí".

Todos ellos confirmaron la inexistencia de efectivos policiales en el lugar de los hechos, a pesar de que la Subdelegación del Gobierno tiene orden de proteger las mesas informativas de VOX tras los sucesos de Vallecas.

Reyes Romero: "Cualquier día va a pasar una desgracia"

La diputada nacional de Vox por Sevilla, Reyes Romero, comentó a la salida de la comisaría que la agresión que han sufrido es "consecuencia de la demonización por parte de los partidos políticos y medios de comunicación". En este sentido, pidió "amparo al Ministerio del Interior para que nos proteja y que esto no vuelva a ocurrir. Cada vez estamos sufriendo más agresiones. Han llegado a insultarnos, a agredirnos y no había ningún coche de la Policía. Cualquier día va a pasar una desgracia".