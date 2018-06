La decisión sobre la libertad provisional de 'la Manada' se conocerá este martes o este miércoles

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra podría decidir este martes o miércoles sobre la puesta en libertad provisional o la prórroga de la situación de prisión para los cinco miembros de la Manada, condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los Sanfermines de 2016, pero absueltos de un delito de agresión sexual.

Este es plazo que manejan las partes personadas en el procedimiento, según han explicado en declaraciones a los medios tras asistir a la vista que se ha celebrado este lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona y que se ha prolongado durante algo menos de una hora.

A la comparecencia, que se ha celebrado en la sala 203 de la sede judicial, han asistido los tres miembros de la Manada que están en el centro penitenciario de Pamplona, mientras que los otros dos, en una cárcel de Madrid, la han seguido por videoconferencia.

En la vista, el Ministerio fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra se han opuesto a la solicitud de puesta en libertad formulada por la defensa y han reclamado la prórroga de la prisión provisional.

En unas breves palabras ante los medios de comunicación, Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima, ha señalado que tiene una "buena" sensación" tras la vista y ha esperado que los condenados no sean puestos en libertad. Por su parte, Víctor Sarasa, abogado del Ayuntamiento de Pamplona, se ha referido a la "gravedad de los hechos considerados probados" para rechazar la puesta en libertad y ha advertido del "riesgo de fuga" de los condenados. "Hemos solicitado que se reitere lo que ya se ha venido reiterando a lo largo de todo el procedimiento, que es la prisión provisional a la espera de la resolución de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra e hipotéticamente ante el Tribunal Supremo", ha explicado en declaraciones a los medios.

El abogado de la Manada no descarta ir al Constitucional

El abogado de cuatro de los cinco condenados, Agustín Martínez Becerra, ha asegurado que sólo contempla la posibilidad de puesta en libertad condicional y, si no es así, recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional.

A su salida tras la vista, Martínez, que ha destacado a los periodistas que siempre es "optimista", ha declarado sobre una posible fianza para la puesta en libertad que la misma, según el voto particular del juez de la Sección Segunda del pasado 14 de julio, debería rondar los 6.000 euros.

El letrado ha comentado que, en la vista de hoy, las intervenciones de las acusaciones -la de la fiscal, la acusación particular ejercida por la víctima y las populares del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona- han sido "sorprendentemente breves, sorprendentemente concisas", ya que "simplemente se han limitado a la petición de la prórroga".

Sobre los condenados, ha aseverado que han estado "tensos", con la expectación "de verse de nuevo ante el tribunal y de intentar seguir con atención los argumentos expuestos por cada una de las partes" y "pendientes de una decisión que sin duda les puede cambiar la vida". En ese sentido, ha apuntado que, de prorrogarse la prisión provisional (otros dos años y medio como máximo), se trataría de "una pena anticipada que no cabe en el derecho español".

Por ello, si se decide que sigan en prisión, presentarán un recurso ante el Constitucional, ha anunciado Martïnez, que se ha mostrado convencido de que los miembros de la Manada regresarán a Sevilla, pero "por sus propios medios y no con protección policial". Martínez ha insistido en que, de los argumentos para la prisión provisional "no queda ninguno", ya que en su opinión no hay riesgo de fuga, una vez conocida la condena a nueve años de prisión, de los que ya han cumplido dos.

Además, ha considerado que el riesgo de reiteración delictiva es "algo absolutamente injustificable, ni tan siquiera en su planteamiento". "No puede aplicarse con carácter tan restrictivo la prisión provisional", ha subrayado.

En relación a la presunta agresión sexual cometida por la Manada en Pozoblanco, ha asegurado no tener "ni la más remota idea" de lo que van a plantear el juez o las partes personadas.

El letrado ha indicado que, en todo caso, le resulta "sorprendente" que "un asunto que se circunscribía única y exclusivamente a un vídeo y unas declaraciones, que están hechas hace dos años" se esté prolongando tanto, lo que "lleva a una situación de inseguridad jurídica injustificable".