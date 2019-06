La Abuela de Dragones comentará 'La casa de papel'

Una vez resuelto el misterio de cómo acabaría Juego de tronos, también se ha disipado con algo más de demora otra incertidumbre: si la sevillana Abuela de Dragones seguiría su carrera de speaker de series, y lo que es más importante, con cuál lo haría. Tras plantear tres alternativas a su legión de nietos online ya hay ganadora: La casa de papel.

Así lo ha anunciado Guadalupe Fiñana en un mensaje de sagram (Instagram), en el que, a la par que contenta (como muestra su risita del inicio), avisa de que no sabe si estará a la altura de sus comentarios en la recién concluida serie de HBO. "Cariño, ya estamos con La casa de papel. Ahí tengo mi televisor ese grande para verla con ustedes y voy a comentarla. A ver cómo me sale mi arma, que esto no es Juego de Tronos, pero vamos a ver lo que sale aquí y si le gusta a ustedes. Que a lo mejor no le gusta... Pero vamos, yo haré lo que pueda", dice antes de despedirse con un sonoro beso de abuela.

Entre tres opciones

"Aquí estoy yo cosiendo (...) Hay que promocionar a los actores españoles y a España, porque, claro, ya de Hollywood estamos bien. Tengo en mente La casa de papel, Las chicas del cable o el Piqui flandi (Peaky Blinders) ese. Mira, El cuento de la criada es muy bonita, pero esa es muy fuerte para una vieja como yo. Porque tú te imaginas las palabrotas que le decía el ese que salía y... Me van a meter en la cárcel. Me faltó poco para arañar a los tíos. Me gustó, pero esa no la puedo yo narrar. Lo que ustedes quieran mejor". Así empezaba la Abuela de Dragones el vídeo en el que confirmaba, mientras arreglaba trajes para El Rocío, que seguiría al pie del cañón con su canal de Youtube, que alcanza ya los 8.714 suscriptores,

"En el Piquilabi (otra manera de referirse a Peaky Blinders) tienen unos pelaos que parecen que los han peinao a bocaos. Ahí no habría una barbería en condiciones. Pero el muchacho es mu mono. Y niña, había una matriarca ahí... Esa que me gustaba a mí. Esa lo que le hizo al tío. El Piqui flandi se dedica al contrabando de todas esas cosas. De vinos, de tabaco, de hachises de esos. Tú sabes, esas cosas... Uno venía de la guerra, pero antes el padre lo crío muy malamente me parece a mí. Yo no me acuerdo mucho, pero tenía un padre que era mu malino". Y tras este breve análisis del argumento, a su estilo, de la serie protagonizada por Cillian Murphy, Guadalupe explicaba cómo sus nietos en democracia elegirían una opción: "¿Tú no sabe lo que se puede hacer? A mis niños del sagram, que ellos digan la que quieren. Votad, y la que a ustedes más le guste".

También tiene la sevillana tiempo de quejarse de lo exigentes que son sus nietas en las grabaciones."Y yo le digo pues corten. Abuela, que no te pongas así, que no te ponga asao. Pues yo hago lo que me da la gana y ustedes estáis como el Almodóvar. Yo digo lo que quiero y se acabó. Si no, no lo grabo", explica antes de pedir un respiro ante tanta costura y charla: "dadme un piquislabis porque yo estoy muerta. Un poquito de queso o algo. Dame una cervecita mi arma. A mí me gusta la cerveza con mucha espumita (ya cerveza en mano). Y fresquita, que buena está. Y ese amargocito que tien. Qué rico. Por el sagram, por el Ferisbú y lo de... Lo otro que no me acuerdo. ¿Cómo es? El Youturbi".

Y antes de despedirse deja claro que aunque no comenta sigue entreteniéndose con seriales en la intimidad, aunque no haga públicas sus impresiones. "Estoy viendo ahora la Saavedra (Kara sevda (amor eterno). Sí, Saravedra. Una serie turca. Pero hija, le cojo el aire y me echa el mismo capítulo dos veces. Me harto. ¿Si este lo vi ayer por qué lo tengo que ver hoy? Le voy a decir a los del Devinity (Divinity) que los pongan más de corrido. Porque yo me debo a mi niños, a mis nietos de sagram. Me gusta cuando mis niñas me dicen: qué sería de mí sin ti. Os tenéis ir acostumbrando a que yo me tengo que marchar. A ver si viene alguien que me reviva. Que venga la Bruja Roja y me resucite a mí. No, pero esa ya se murió, tiró el collar y se pulverizó. Niña, dejadme ya a ver si termino esto. ¡No grabarme más!".