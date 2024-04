Acuerdo pionero entre la US y la Universidad de Oxford para los estudios de Derecho

La Universidad de Sevilla (US) y el Institute of European and Comparative Law, de la Universidad de Oxford, han firmado un acuerdo pionero en España de colaboración académica e intercambio de personal académico y de investigadores en formación de sus estudios de Derecho, con el objetivo de mejorar la internacionalización y la excelencia académica. El Institute of European and Comparative Law es el instituto jurídico más prestigioso de la Universidad de Oxford.

El convenio, impulsado por el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Llano Alonso, no cuenta con precedentes similares en el resto de las facultades de Derecho españolas y “es de los pocos que hay suscritos por la Universidad de Oxford a nivel internacional”.

Esta colaboración tendrá una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro años por acuerdo expreso de las partes. Las partes se comprometen a enviar a uno de sus profesores e investigadores durante un semestre, o a varios visitantes académicos durante periodos más cortos para investigar y participar en la vida académica, lo que incluye la impartición de conferencias y presentación de sus investigaciones en seminarios y grupos de debate.

El acuerdo servirá, además, para potenciar y ampliar las relaciones de colaboración entre las Facultades de Derecho de las Universidades de Oxford y Sevilla en otros ámbitos, como el de la edición y publicación de obras conjuntas, la organización de seminarios jurídicos y la colaboración en proyectos e iniciativas científicas de común interés.