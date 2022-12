Una adolescente sevillana a lo Greta Thunberg, pero en defensa de la sanidad pública

En septiembre de 2018, Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, decidió ausentarse durante varios días de sus clases para manifestarse contra el cambio climático en las puertas del Parlamento de Estocolmo. Pronto convirtió este acto en una protesta semanal que tenía lugar los viernes y con la que puso en valor la lucha juvenil que dio la vuelta al mundo. El pasado jueves, una joven sevillana ha repetido la hazaña en Sevilla, ante el Palacio de San Telmo y en defensa de la sanidad pública.

A. R. M. es una adolescente de 14 años que ha decidido plantarse cada jueves de la semana durante una hora ante la sede del Gobierno andaluz para reclamar más recursos sanitarios en un momento en el que las protestas por la prestación de la asistencia médica en los centros de salud y hospitales sevillanos está marcada por plantillas precarias y las malas condiciones laborales de los profesionales, como tantas veces han denunciado sindicatos y colegios profesionales.

Detrás de esta espontánea iniciativa de esta adolescente hay una "complicada" situación personal. "El motivo de mi protesta es la malísima calidad de la sanidad pública y los pocos profesionales sanitarios y recursos a disposición de los usuarios. Aunque sé que no es el único caso, tengo el ejemplo de mi abuela con la que todo son despropósitos", explicó el jueves la joven durante el primer día de esta original protesta, en la que estará acompañada por su padre. "Todo lo ha movido ella. Nosotros la apoyamos y acompañaremos, pero la iniciativa la ha tomado ella sola", afirmó el hombre desde el anonimato ya que, ante todo, la familia quiere preservar la intimidad de su hija.

"La iniciativa nace totalmente de ella. La apoyamos, pero no queremos que deje de hacer su vida, la vida de una adolescente. Es una joven muy reivindicativa y se ha empeñado en que algo hay que hacer y esta es su forma de mostrar su rechazo a lo que está pasando en nuestra sanidad", añade la madre de la joven. La abuela de esta reivindicativa adolescente lleva meses esperando un diagnóstico.

Según ha relatado la familia a este medio, fue en septiembre cuando "de buenas a primeras" la mujer empezó a encontrarse confusa por lo que decidieron llevarla ese mismo día a urgencias. Fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío, donde le hicieron un TAC y una resonancia, y decidieron ingresarla por "lesiones cerebrales". A los 15 días le dieron el alta a la espera de la realización de una biopsia por posibles linfomas. "Nos dijeron que por estar a tope tardarían unas dos semanas en llamarla", explica la madre de la joven. Tras varias idas y venidas al hospital y cambios de tratamiento, y un resultado de una biopsia que no llegaba, durante una revisión rutinaria al hospital, porque la abuela de A. R. M. es paciente trasplantada, le comentaron al especialista de esta cita lo ocurrido y éste les aseguró no tener constancia de ninguna de las visitas de la mujer al centro. "Nos dijo que no entendía esta descoordinación pero que había ha podido pasar porque están muy saturados", afirma la madre de la joven.

A día de hoy, la mujer sigue sin un diagnóstico claro. "Tenemos la sospecha de que puede tener un linfoma primario del sistema nervioso central, pero lo poco que sé lo sé porque yo me he dedicado a llamar a puertas y colarme en despachos para que me informaran", lamenta su hija.

"El camino está siendo muy duro, nos hemos encontrado máquinas estropeadas que hacen que la lista de espera se alargue, con pruebas que hay que repetir porque falta información y un montón de atrocidades que estoy poniendo en manos de un abogado por si luego tengo que depurar responsabilidades. Tres meses esperando para una persona que, probablemente, tenga un cáncer cerebral y que no tengamos ni el diagnóstico es muy peligroso. No dudo de que tenemos una calidad profesional sanitaria líder en el mundo, pero no podemos disfrutarla porque no tenemos suficiente personal ni recursos que avalen nuestra sanidad pública. Mi madre se juega la vida por dinero y es muy injusto", sentencia la madre de la joven impulsora de esta iniciativa.

"Lo peor de todo, es que como mi abuela hay muchas más. La vida de mi abuela y de bastantes otras personas está en peligro por falta de recursos", insistió el pasado jueves la adolescente mientras sostenía una pancarta con el mensaje "+ recursos para la sanidad pública" ante la sede del Gobierno andaluz.