Los afectados por los cortes de luz de Sevilla desalojarán el domingo los centros cívicos

La plataforma interdistritos de Barrios Hartos de Sevilla desalojará el domingo los centros cívicos que hasta ahora había ocupado, desde el pasado 29 de julio, en forma de protesta por los cortes de luz. Estos centros son los de Bellavista y Su Eminencia.

Así lo ha confirmado uno de los portavoces de la plataforma, Juan García, en declaraciones a Europa Press, en las que ha reconocido la "sensación de victoria" por las "mejoras" que están viendo en los barrios. Aun así, ha aseverado que la actividad de Barrios Hartos "no acaba aquí", puesto que ahora se "inicia la campaña para la manifestación" del próximo 10 de septiembre.

Asimismo, García ha expresado el "enfado" de la plataforma con el Ayuntamiento de Sevilla que, según la plataforma, iba a facilitar los datos técnicos de las instalaciones que realiza Endesa este viernes, pero, según ha confirmado el portavoz, esta información "aún no ha llegado". García ha destacado, no obstante, que entiende que el Consistorio "no quiere ocultar información".

El portavoz de Barrios Hartos también ha recordado que el pasado 20 de agosto se cerró el plazo que la plataforma estableció para realizar una demanda colectiva a la empresa eléctrica. La intención, según García, es presentarla a final del mes de septiembre.