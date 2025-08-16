Agredidos dos funcionarios de prisiones de Sevilla II cuando trataban de evitar que un interno se ahorcara

El sindicato CSIF ha denunciado este sábado una nueva agresión a dos funcionarios de prisiones en la cárcel Sevilla II de Morón. El ataque ha tenido lugar cuando estos dos funiconarios intentaban salvar la vida a un interno que intentaba ahorcarse en su celda, en el departamento de Aislamiento donde se encuentran los internos más peligrosos del centro penitenciario.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CSIF, sindicato mayoritario en las Mesas Delegadas de IIPP y de Función Pública explica que este hecho "era una trampa del interno para coger a los funcionarios por sorpresa y agredirlos, pero gracias a la rápida actuación de los compañeros han podido escapar de dicha situación".

Los dos funcionarios recibieron varios golpes en varias zonas del cuerpo e incluso uno de ellos sangraba por la nariz. Estos dos funcionarios ha necesitado asistencia médica y han tenido que ser asistido en hospital de urgencias.

Desde CSIF prisiones, desean la pronta recuperación de estos compañeros y solicitan a la Dirección del Centro la conducción inmediata del interno agresor a otro establecimiento.

"Desde este sindicato destacamos la profesionalidad de la plantilla del Centro Penitenciario Sevilla II que sin apenas medios ni personal sacan el trabajo diario de una forma excepcional.

CSIF sigue reivindicando una falta de personal, sobre todo en estos tipos de centros penitenciarios más peligrosos que está llevando a una "ola de agresiones debido a la dejadez de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior".

Además, exige de una vez por todas que los trabajadores penitenciarios sean "reconocidos como Agentes de la Autoridad, una formación adecuada, unos medios coercitivos actualizados para éstas situaciones tan peligrosas que ponen en riesgo diariamente a los/las trabajadores, los dispositivos TASER y medios técnicos y tecnológicos necesarios para la seguridad del establecimiento".