Cómo ahorrar en la factura de la luz gracias a la energía solar

La colocación de placas solares en los tejados de las residencias ofrece una seguridad fehaciente de reducción de los costes de electricidad. De manera evidente, es una oportunidad muy favorable de generar una parte de la energía para el autoconsumo en la casa. Esto repercute directamente en la factura mensual de pago de este servicio.

Sevilla es una ciudad que recibe muchas horas anuales de Sol. Si estás pensando en aprovecharlo debes saber que la instalación de paneles solares en Sevilla debe realizarse correctamente teniendo en cuenta una serie de consideraciones importantes.

La primera de ellas y la más importante, es buscar los servicios y el asesoramiento de empresas especializadas en la instalación y mantenimiento de estos sistemas de energía limpia y renovable. Solfy es un ejemplo de compañías que han dedicado años de esfuerzo para que cada día más familias den el salto sustancial a la energía limpia del sol.

De igual manera, hay algunas medidas que se pueden tomar para optimizar el rendimiento de los paneles solares y así, conseguir el ahorro previsto en la factura de la luz.

Cantidad de placas o paneles solares

En primer lugar, se deben calcular cuántos paneles solares se necesitarán en el sistema fotovoltaico para satisfacer la parte de la demanda de energía que se pretende cubrir con esta modalidad.

La inversión inicial será mayor cuanto más se tenga, pero, también y posteriormente, se ahorrará más en cada factura de cada mes.

Horarios de consumo

En una casa en la que la instalación de energía es mixta. Es decir, haya paneles solares y electricidad de la red que alimenta la ciudad, se puede hacer mayor uso de los aparatos eléctricos a la hora que los paneles reciben más el Sol.

En este sentido, lavar la ropa, usar la plancha, el secador del cabello o la cocina u horno eléctricos será mejor hacerlo a la hora de más luz solar. En cambio, se puede usar la electricidad en horas de la noche. Lo mismo aplica para el verano y la primavera y para el otoño y el invierno.

Ubicación de los paneles solares

La ubicación óptima para la instalación de los paneles o placas solares es en el tejado. Asimismo, es mejor que estén orientados al sur y con una inclinación basada en la latitud y el uso previsto.

La latitud y la inclinación van a depender de la zona geográfica y de la incidencia de los rayos del sol en el techo o tejado. Las empresas especializadas en la instalación de estos sistemas de autoconsumo cuentan con los profesionales y técnicos versados que sabrán cómo instalar los paneles y cuál es la ubicación más eficiente.

De este modo, se maximizará la producción fotovoltaica anual. Las sombras son un factor diferente que hay que tener en cuenta. Estas, incluso en una esquina del panel, tienen un impacto negativo importante en la productividad de energía. Para solucionar este problema se pueden utilizar microinversores Enphase, estos hacen que los paneles trabajen individualmente y no pierdan rendimiento.

Además, aunque la sombra solo afecte a un panel o parte de él, si se tienen numerosas placas conectadas en serie, puede tener un efecto dominó y consecutivo que disminuya la capacidad de generación de toda la serie en general.

Hay que dedicar algún tiempo a localizar la ubicación ideal para los paneles solares porque será más difícil moverlos, una vez que estén instalados.

No solo se calientan por la radiación del sol y la temperatura general del ambiente, estos paneles también generan calor por sí solos. Este factor debe tenerse en cuenta a la hora de decidir el espacio adecuado para instalar los paneles y asegurarse de que su proximidad no sea excesiva para que el calor que emanan no sea molesto.

Los propietarios de paneles solares también suelen preocuparse por los robos de estos equipos. Por ello, se han ideado varias tecnologías antirrobo que dificultan considerablemente la sustracción de los equipos o parte del sistema.

Revalorización del inmueble

El inmueble se revalorizará si poseen un sistema fotovoltaico para la autonomía o parte del consumo energético. Aunque es común esperar un lapso de entre 6 y 9 años para que estos sistemas se amorticen. Por lo tanto, disponer de estas características aumentará el precio de venta y cotización en el mercado.