Más del 50% de los alojamientos elegidos por los visitantes en Sevilla son pisos turísticos

Sevilla es una de las ciudades más visitadas de España. Hay muchos lugares por ver, comida deliciosa por probar y una gran lista de maravillas por descubrir. Es por ello que para disfrutar a plenitud de la ciudad, quienes la visitan deben conseguir un alojamiento adecuado. Este necesita ser céntrico, cómodo, confortable y sobre todo a un precio inigualable.

Ahora, en Sevilla hay muchas opciones de alojamiento, pero no todas son ideales, sobre todo para los viajeros más exigentes. Pero afortunadamente hay alternativas para todos, y tal es el caso de los pisos turísticos. Estas son una de las mejores alternativas que puedes encontrar en la ciudad, pues, te brindará todo lo que necesitas y mucho más.

De hecho, más del 50% de las personas que visitan Sevilla prefieren los pisos turísticos. ¿Sabes por qué? Si no, tranquilo, porque a continuación te lo contaremos absolutamente todo.

¿Por qué es buena idea alquilar un piso turístico en Sevilla?

Sevilla no es una ciudad que puedas conocer en cuestión de minutos, así que debes quedarte unos cuantos días para experimentar la cultura sevillana. El asunto es que a la hora de escoger el alojamiento siempre se cometen muchos errores. No es extraño que algunos visitantes terminen en pisos poco cómodos y demasiado costosos, pero con los pisos de alojamiento esto no sucede.

Considerando la preferencia de los visitantes, es evidente que los pisos turísticos de Sevilla son tu mejor opción. Esto se debe a que son muy lujosos y te ofrecen una experiencia única con un precio fantástico. Pero para que tengas una idea de por qué es la alternativa perfecta, aquí te contamos más al respecto.

Conocerás lo que ningún otro turista ha visto

Si eliges un alojamiento común nunca tendrás una mirada de Sevilla igual que la que conseguirás en un piso de alojamiento. Cuando estás en uno de estos pisos eres capaz de introducirte en la cultura y vivir como uno más de los locales. Así que no solo conocerás las plazas, restaurantes y monumentos más importantes, sino que verás lo que ningún otro turista ha tenido la oportunidad de ver.

Sevilla es una ciudad llena de pequeños tesoros escondidos a los que solo acceden los locales. Pero en uno de estos pisos estarás inmerso en la cotidianidad sevillana, así que irás a las mismas cafeterías y bares que tus vecinos temporales y conocerás todo lo que está oculto para el turista promedio.

Lo mejor es que tendrás asesoría cuando llegues, pues al entrar en el piso estará alguien para recibirte. Este te explicará todo lo que necesitas saber y te dará consejos únicos que ningún otro guía brindará.

Autonomía total

Si te alojas en un hotel siempre tienes que esperar a que el desayuno esté listo y estar condicionado a los tiempos del resto. Pero esto no sucede porque en el piso de alojamiento tendrás total autonomía porque cuentan con una cocina completamente funcional. Si lo deseas puedes levantarte cuando quieras, preparar tu desayuno y todas tus comidas a tu gusto.

Intimidad y total independencia

Si alquilas uno de estos pisos no tendrás problemas de intimidad o dependencia pues todo el espacio es para ti. Puedes estar en el salón, ir a la terraza, tumbarte en el sofá, ir al baño, tomar una ducha larga y nadie te presionará. Además, no habrá ruidos extra porque el piso es solo para ti.

Es perfecto para grupos

Viajar en grupo y mantenerse en grupo en los alojamientos nunca es sencillo. Si vas a un hotel serán divididos en habitaciones y esto interrumpe la experiencia de socialización en familia o con amigos. Pero esto no sucede con los alojamientos de turistas porque pueden compartir el piso sin problemas.

Excelente precio

Los precios de los alojamientos de pisos turísticos son realmente buenos. Si tomas en cuenta todas las comodidades que tendrás, y comparas el precio de un hotel común te darás cuenta de que es una excelente opción. Puedes ahorrar y pasar días inigualables en Sevilla.

Mobiliario completo

Si alquilas uno de estos pisos turísticos no tendrás que llevar absolutamente nada contigo. Allí encontrarás todo lo que necesitas pues las habitaciones, baños, salón, cocina y cualquier otro espacio están completamente equipados. Estos espacios incluyen los últimos accesorios del mercado así que tendrás todo a la mano sin gastar nada extra.

WIFI

Estar comunicado es indispensable, y más durante los viajes. Alojarte en un sitio sin WIFI es un auténtico error, pero esto no es problema en estos pisos. Estos siempre tienen WIFI y no es tan lento como el de los hoteles. Tendrás la conexión solo para ti para cualquier actividad que necesites y sin coste extra.

El alquiler vacacional está creciendo en España

Aunque el alquiler vacacional pueda parecer algo poco común, lo cierto es que lleva bastante tiempo desarrollándose en España. Las necesidades de los viajeros son cada vez más específicas y siempre necesitan un lugar especial en el que hospedarse y que cubra todas sus exigencias. Los hoteles comunes en pocas ocasiones pueden hacerlo, así que los pisos turísticos son ideales.

Aunque en este momento Sevilla sea una de las ciudades en las que el incremento de alojamientos de este tipo ha crecido mucho, en realidad no es la única ciudad española que ha registrado un aumento. Esto también está sucediendo en Barcelona, que es otra de las ciudades que recibe más turistas durante el año.

Quienes han visitado la ciudad saben que es una ciudad con mucho movimiento, por lo que tener un alojamiento cómodo es vital. Es por ello que los alquileres vacacionales en Barcelona justo ahora son la mejor opción. Los pisos turísticos que puedes encontrar en la capital catalana son muy cómodos y tan lujosos como tu presupuesto te lo permita.

Además, hay opciones en diferentes partes de la ciudad. Si quieres tenerlo todo cerca, puedes alquilar en el centro. Estos alojamientos tienen todo cerca, así que estarás a unos cuantos pasos de los sitios más emblemáticos de la ciudad.