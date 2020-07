Cristian es un joven sevillano de 26 años que se encuentra estos días preparando su ingreso en la Policía Nacional. Aprobó las oposiciones tras tres años de preparación y actualmente está en la Academia de Ávila, de donde saldrá para incorporarse a su primer destino como policía, que todavía desconoce. Ese destino puede ser su ciudad, Sevilla, donde ya ha tenido una intervención que podría calificarse como su bautismo de fuego.

Sin haber tomado posesión de su cargo, este alumno salvó la vida a una mujer que quería quitarse la vida arrojándose por el hueco de la escalera desde una séptima planta, en un bloque de Sevilla Este. Ocurrió sobre las once menos cuarto de la noche del 1 de julio. "Yo ya sabía que esta señora tenía problemas psicológicos y que había tenido algunos episodios anteriores. Vivo en un piso de la misma urbanización y, cuando oí a su madre pedir auxilio a gritos, no me lo pensé. Salí de casa y le pregunté dónde estaba", explica Cristian, en una entrevista telefónica con este periódico.

La madre le dijo que su hija había subido a la azotea del edificio con intención de tirarse. El futuro policía echó a correr escaleras arriba, tratando de llegar a tiempo. "Yo iba en calzonas, sin camiseta, estaba en casa en ese momento. Subí a la carrera los siete pisos y la encontré en el hueco de la escalera. No estaba en la azotea. Estaba allí subida a la barandilla como los niños chicos se suben a caballito a algún sitio. La enganché y me pidió que la dejara que se matara".

Se produjo un forcejeo en el que Cristian estuvo a punto de caer al vacío con la mujer. "Yo mido 1,70 y peso 66 kilos. Ella mide 1,80 y estará en más de 80 kilos". Con 20 kilos de diferencia y la fatiga de la subida a la carrera, el alumno se vio perdido. Hasta que logró colocar un pie en la barandilla, con el que hizo palanca y consiguió hacer caer a la mujer hacia el rellano. "Nos caímos los dos de espaldas y ahí le hice la técnica de Rautek (una maniobra que se emplea para sacar, sin movimientos bruscos a personas que se encuentran atrapadas en un coche tras un accidente de tráfico). Ella estaba muy desorientada, todo apuntaba a que había ingerido alcohol y algún fármaco. Yo empezaba a estar ya muy cansado".

A los cinco minutos con el alumno inmovilizando a la mujer llegó una vecina que le ayudó. "Ahí ya pude hacerle una luxación de muñeca". La situación ya estaba controlada. "La verdad es que fue una situación rara, porque son técnicas que empleamos siempre en la escuela pero que uno nunca sabe si le van a salir bien cuando se enfrenta a una situación real. Y me salieron perfectas".

Cuenta Cristian que los vecinos le han felicitado y que mucha gente le ha escrito y le ha llamado para darle la enhorabuena. "Ha tenido mucha repercusión. Me llevo el hecho de salvarle la vida a una persona, y también la tranquilidad de haber sabido intervenir en una situación así, en la que no había margen para negociar. O la agarraba o se tiraba".

El futuro agente es licenciado en Derecho y estuvo opositando para la Policía Nacional tres años. Desde septiembre está en Ávila, en un curso que se interrumpió por la pandemia del coronavirus, y que ahora está en la semana de exámenes. Como destino, le atrae Gran Canaria y su ciudad, Sevilla, para la que cree que tiene opciones. Más aún después de salvar una vida.