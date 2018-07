Un ángel de la guarda para las aves

Cerca de mil buitres leonados mueren al año en España al chocar contras las hélices de los aerogeneradores, según un estudio reciente de la Universidad Pablo de Olavide. Estos animales y los murciélagos, principalmente, son los más afectados por estas infraestructuras. Para reducir el impacto negativo sobre la biodiversidad, la compañía Endesa, con 12 parques eólicos en Andalucía, y la Asociación de Energías Renovables de Andalucía Claner en general apuestan desde hace varios años por el fomento de dispositivos de vigilancia, técnicos sobre el terreno que alertan de la presencia de aves en el entorno y ordenan parar momentáneamente los molinos y así reducir el número de impactos.

"Existe una especial sensibilidad por parte de los promotores para reducir los posibles riesgos de los aerogeneradores en las aves y desde la Consejería de Medio Ambiente hay una predisposición para revisar los protocolos de vigilancia, algo que Endesa ya ha hecho con el objetivo de hacerlo más efectivo", explica Alfonso Vargas, director de Desarrollo de Negocio de la filial renovable de Endesa, Enel Green Power España, para Andalucía y Extremadura, además de presidente de Claner. "Prácticamente todos los parques creados en los últimos diez años cuentan con un protocolo de vigilancia ambiental para minimizar las colisiones.Es cierto que antes los técnicos visitaban los parques una vez a la semana, pero hoy hay una persona todo el día en el parque".

Según Vargas, el dispositivo de vigilancia aprobado por Medio Ambiente consta de una persona con un equipo que incluye un vehículo, unos prismáticos y un teléfono móvil. Éste acude diariamente a diferentes puntos de observación y realiza una serie de recorridos con el objetivo de detectar algún animal herido o muerto.

Endesa cuenta con 12 parques eólicos en Andalucía y prevé la apertura de dos más

"Estos técnicos, que permanecen en el parque unas ocho o diez horas diarias, en función de la época del año y las horas de luz, observan la aproximación de aves. Estos tienen la instrucción, al menos por parte de Endesa, de, en el momento que detectan una bandada de aves y exista peligro de colisión, deben llamar al centro de control y ordenar la parada del parque", comenta Alfonso Vargas. "Es cierto, que hay ocasiones en la que se avistan muy tarde y no se puede hacer nada, pero, por lo general, las turbinas se frenan a tiempo para evitar el impacto. Además, en Endesa llevamos más de diez años realizando esta vigilancia, por lo que nuestros técnicos saben perfectamente cuáles son las épocas más sensibles y deben permanecer más en alerta".

De manera paralela, existe un protocolo de actuación aprobado por la Consejería de Medio Ambiente para en el caso de detectar algún animal herido, recogerlo en un vehículo y trasladarlo a uno de los Centro de Recuperación de Especies (CREA), gestionada por la Junta. En 2016 (último dato disponible), se atendieron a 6.150 animales en estos centros, de los cuales casi el 11% llegaron muertos. El 20,76% de los ingresos se produjeron por colisiones.

Los investigadores de la Universidad Pablo de Olavide, junto con la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universitat de Lleida y la Estación Biológica de Doñana, a través de su estudio, plantean, en los parques ya construidos, eliminar los aerogeneradores que concentren la mayoría de los accidentes y la parada de turbinas durante épocas específicas del año, como la temporada de migración, además de evitar la instalación de infraestructuras en áreas especialmente sensibles para la fauna afectada, como las zonas de reproducción, alimentación o áreas potenciales para la expansión o recolonización.

Alfonso Vargas, presidente del clúster de renovables de Andalucía Claner, considera inviable paralizar temporalmente la actividad durante las épocas más sensibles, como proponen los investigadores. "No debemos generalizar, sino estudiar cada caso. Hay parques en el área del Estrecho, la zona más sensible, en el que el impacto sobre la fauna es mínimo y no se deberían tomar medidas generales. Por otro lado, parar un parque en una determinada época tiene un impacto negativo para las promotoras muy grande y va en contra de nuestro propio negocio", indica Vargas. "Nosotros preferimos invertir en vigilancia y en medidas correctoras. No nos importa parar en determinados momentos en los que haya una gran avalancha de aves, pero no parar porque sí".

Por otro lado, el presidente de Clanerasegura que la actividad de los aerogeneradores no afecta a la reproducción de los animales, aunque sí la construcción de los parques, las obras, de ahí la obligación de establecer un perímetro de seguridad. "En un parque eólico puede convivir perfectamente las aves esteparias, que crían en el suelo, y los aerogeneradores. Incluso, la población ha aumentado, ya que el parque en sí despeja los caminos y estas aves pueden encontrar alimentos con más facilidad".

Endesa cuenta en la actualidad con 12 plantas eólicas en Andalucía, la mayoría en las provincias de Cádiz y Málaga, que suman 313 megavatios (MW) de potencia. Además, la compañía cuenta con dos plantas fotovoltaicas en Cádiz y Sevilla.

ecientemente, Endesa ha anunciado su intención de seguir creciendo en Andalucía e invertirá 17 millones de euros en la construcción de 21 MW eólicos más en Vejer de la Frontera. También tiene previsto construir otro parque eólico en Málaga a lo largo de 2019 de 41,6 MW.