El año de la V en Sevilla: del virus a la vacuna

En su mensaje de Navidad de 2019 el Papa Francisco pidió esperanza ante las “tinieblas” que se abatían sobre el mundo, hizo referencia a las “agitaciones sociales y políticas” y mencionó los casos particulares de Siria, Líbano, Yemen y Venezuela. Sevilla celebraba esa navidad ateniéndose a los cánones tradicionales, pero sin saber que a su aire festivo cargado de los habituales, conocidos y clasificados gérmenes, agentes patógenos, microbios, bacilos y espiroquetas que intercambiamos en besos, abrazos, saludos, charlas, toses, susurros y gritos iba a sumarse –o se había sumado ya– un misterioso virus mucho más poderoso y destructor que la más violenta de las revoluciones.La mayoría de los sevillanos no había oído hablar de un lugar llamado Wuhan. Por entonces lo que salía de esa ciudad eran noticias de otro mundo. Los chinos siempre mueren a centenares. Eso sólo ocurre allí.Pero un mal día eso ya estaba ocurriendo en Italia. Y con ciudades italianas sí hay desde Sevilla un tráfico aéreo considerable. Gente yendo y viniendo en vuelos low cost. Y en los barrios más turísticos de la ciudad se oía hablar en italiano en muchos apartamentos.Con eso que ya habíamos empezado a llamar coronavirus regresó de Italia Loreto Pérez, una estudiante sevillana, alumna de la Facultad de Comunicación, que había viajado por Lombardía. Aislada en su habitación, a la joven le preocupaba más la “histeria” que se había desatado a su alrededor. Pero no fue ella la que debutó con la enfermedad. Lo hizo Miguel Ángel Benítez, de 62 años, que contrajo la enfermedad en la Costa del Sol. Fue, además, el primer caso local de España: no había estado en las que ya estaban consideradas zonas de riesgo –como Italia– ni había tenido contactos con extranjeros. Ingresó en el Hospital Universitario Virgen del Rocío el 20 de febrero. Los sevillanos supieron que ya había un paisano con el bicho. Lo superó. Otros –1.150 muertos en la provincia de Sevilla a día de hoy– no tendrían esa suerte. Esa lista la abrió dos días después del decreto de alarma una mujer de 90 años. Ella fue la primera víctima sevillana del SARS-CoV-2.El decreto entró en vigor el 14 de marzo. Con mucho retraso. El Consejo Nacional de Seguridad (CSN) se había ocupado días atrás de la vulnerabilidad del ciberespacio, la proliferación de armas de destrucción masiva y las amenazas a las infraestructuras críticas,¿Destrucción masiva?Todo lo que era conocido hasta entonces se desmoronó. Una ciudad como Sevilla sufrió desde el primer minuto los efectos parecidos a los de una devastación al vaciarse por completo. Todo se cerró. Los turistas desaparecieron. Las aulas universitarias, las de los institutos y las de los colegios y las guarderías transmutaron en criptas y los parques y los jardines se transformaron en camposantos. La parálisis se apoderó de las empresas cuya actividad no entró en la categoría de esenciales y sus trabajadores quedaron mano sobre mano tatuados con las siglas ERTE y de pronto se levantó una monumental peste a ruina. Dios se quedó solo en las iglesias. La población empezó a vestir accesorios en los que jamás había reparado, mascarillas y guantes desechables, y empezó a consumir toneladas de gel hidroalcohólico y hacer colas kilométricas en los supermercados guardando metros de distancias entre una persona y otra y a desplazarse con mucho miedo y también muy separados en los autobuses de Tussam y en el tranvía y en el Metro, cuyo uso y volumen de viajeros cayó en picado. Los operarios de Lipasam vertían más de un millón de litros de desinfectante en las calles por las que no transitaba nadie y los soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), pertrechados como si fueran a enfrentarse a un ente sobrevenido del espacio exterior, hacían lo propio en centros públicos. Hubo que encerrar a los niños y a los viejos y un término se erigió con toda su crudeza –CONFINAMIENTO–, hasta el punto de que ha sido considerada la palabra del año por FundéuRAE.Y mientras las calles y las plazas y las alamedas y las avenidas se vaciaron las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales reventaron y el personal sanitario hacía todo lo que podía y mil veces más contra la pandemia.Tanto, que entre ellos también hubo víctimas. El doctor Joaquín García Montalbán fue el primero, murió en abril. Trabajaba en el área de Urgencias y de la Unidad de Medicina Hiperbárica del Hospital Vithas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Y a su muerte hubo que sumar las de José Manuel Muñoz López, traumatólogo que atendía varias consultas en el ámbito privado en Sevilla, Lebrija y Los Palacios y que ejerció como durante años en el antiguo Hospital Militar; Gabriel del Castillo, traumatólogo del Virgen del Rocío; Pedro Fernández Casado, médico de familia en Coria, y María del Carmen Carrasco Mialdea, matrona en el centro de salud Nuestra Señora del Castillo de Lebrija.Sólo los que estuvieron –y siguen – desde el primer momento y en primera línea en el Virgen del Rocío, en el Macarena, en el Valme, en los centros de salud, a bordo de las ambulancias y en las residencias de mayores son los únicos que conocen la verdadera dimensión de este desastre. Por si la magnitud de los acontecimientos diarios no fuera suficiente, hubo que sumar a ella otros aires de conflictos internos que enrarecieron y dificultaron aún más la llamada guerra contra el virus. La situación en el Hospital Virgen Macarena se hizo insostenible casi desde el comienzo. El enfrentamiento entre los sindicatos médicos y el director gerente del centro, Francisco Merino, fue cada día a más, los primeros no tenían más que críticas para la “nefasta” gestión del máximo responsable del hospital y éste acabó dimitiendo mientras el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abría una investigación interna para conocer las causas de la elevada tasa de contagios registrada entre el personal sanitario. En el Macarena se constató una evidente carestía de mascarillas y limitación en el número de equipos de protección individual (EPI). El colmo lo puso el robo, en el mismo centro, de algunos de esos equipos.La tragedia se multiplicó en geriátricos y centros de mayores. El caso de la residencia Joaquín Rosillo, en San Juan de Aznalfarache, donde murieron más de treinta ancianos y se confirmaron alrededor de 130 contagios, cortó el aliento a la sociedad sevillana. Fuera de los hospitales y de las residencias, el curso normal de la historia hispalense –como en cualquier otra ciudad de España– también se había desviado hasta extremos que nadie pudo sospechar meses atrás. ¿Cómo podía imaginar, por ejemplo, el delegado municipal de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, el 13 de enero de 2019, cuando presidía el acto simbólico de la instalación del primer tubo de la portada de la Feria de Abril, que la noche mágica del encendido del alumbrado no tendría lugar? Ni en su peor pesadilla. Y lo mismo ocurrió con la otra gran semana de Sevilla: la Semana Santa.El estupor dio paso a la incredulidad. El alcalde, Juan Espadas, llegó a fardar de municipalismo: de la misma OMS tendrían que llamarlo para convencerlo de que la ciudad tenía que quedarse sin sus principales fiestas, motores económicos esenciales. No hizo falta. Y no hubo nada. Ni Semana Santa, ni Feria. Los sevillanos recordaron y cumplieron con la primera en la intimidad y celebraron la segunda en los balcones, muchos de ellos decorados como casetas y de los que salían al exterior atronando las sevillanas. Después tampoco hubo Rocío.Aplanada, la ciudad se quedó sin emociones y lo que perdía en ese terreno lo ganaba, muy a su pesar, en incertidumbre y desasosiego. La primavera, el gran momento de Sevilla, mustió mientras sus vecinos incorporaban a su léxico hasta hacerlas parte de la jerga palabras y expresiones como desescalada, fase, plan de emergencia o nueva normalidad. Normal no era nada. Los bares cerraron, los cines cerraron, los teatros cerraron. La economía local saltó por los aires y muchos puestos de trabajo quedaron hechos fosfatina, irrecuperables. Otros términos y conceptos que ocuparon un día y otro los titulares de cada jornada fueron –lo siguen haciendo– ayudas, subvenciones, exenciones de tasas, reactivación, distancia de seguridad, inmunidad de rebaño...Acostumbrada a vivir –a disfrutar y a negociar– en la calle, Sevilla se vio obligada a replegarse sobre sí misma. El marco de esa convivencia, de las relaciones sociales (bares, cafeterías, tascas, restaurantes...) se esfumó de un día para otro y la hostelería sufrió una embestida de la que tardará en recuperarse. El fundido de las luces de esos establecimientos trajo consigo una crisis sin precedentes. Y lo mismo hay que decir del pequeño y mediano comercio, un sector que asiste a la desaparición de numerosas tiendas, especialmente las de los negocios más autónomos, tradicionales y familiares que apenas mantienen un hilo de esperanza en el salvavidas que en forma de ayudas pueda llegarles desde las administraciones públicas.A éstas parece haberles costado estar a la altura de las graves circunstancias. En un desgraciado remedo del panorama nacional, también hubo gresca y bronca en el Ayuntamiento –donde no se han disipado del todo– entre el gobierno municipal y el principal partido de la oposición, el PP. Como contraste, ese acuerdo para dar a luz los presupuestos en un año clave como este, entre los socialistas liderados por Espadas y Ciudadanos, con Álvaro Pimentel al frente.2020 da hoy su último estertor. No se le va a echar de menos. Desgraciadamente morirá matando, pero en los últimas días de su calendario ha dejado hueco para unas briznas de optimismo. Si en su mensaje de Navidad del año pasado el Papa Francisco pidió esperanza ante las “tinieblas” que se abatían sobre el mundo, en el de este año, de hace tan sólo unos días, ha pedido que todos tengan acceso a la vacuna. Es de esperar. El antídoto llegó a Sevilla el domingo pasado. Isabel, a sus 72 años, fue la primera en recibirlo, en la residencia de Heliópolis. Y junto con ella, las enfermeras María Jesús y Trinidad del Hospital Virgen Macarena.